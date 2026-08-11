La familia de Elías Herrero celebra un nuevo paso adelante: "Una vacuna más, un paso más"

Hay visitas al hospital que se temen y otras que, después de haber atravesado una enfermedad como la leucemia, terminan convirtiéndose en motivo de celebración. Elías Herrero y su familia han vuelto estos días a uno de esos lugares que conocen demasiado bien, el Hospital de Día, pero esta vez por una razón que dibuja una sonrisa: el pequeño continúa avanzando favorablemente en su recuperación.

Después de un tiempo más alejados de las redes sociales, su padre ha querido compartir con quienes han seguido de cerca la evolución del niño una nueva etapa cargada de esperanza. Elías ha acudido al hospital para recibir su tercera dosis de vacunación, un paso que para la familia representa mucho más que un simple pinchazo. "Después de tanto tiempo… no, no nos hemos ido. Aquí seguimos", comienza explicando su padre antes de desvelar el motivo de este periodo de menor exposición pública. "¿Un poco desconectados? Sí. Pero desconectados por una buena razón: estábamos viviendo", celebra.

Recuperar el tiempo de niño

Precisamente vivir se ha convertido ahora en la prioridad. Tras meses marcados por hospitales, tratamientos y preocupación, la familia de Elías intenta recuperar poco a poco algo que durante demasiado tiempo quedó interrumpido: su infancia. "Disfrutando de cada momento, de cada plan, de cada día normal… y, sobre todo, intentando recuperar algo que durante demasiado tiempo estuvo en pausa: la infancia de EJ", relata su padre.

La normalidad, esa que tantas veces pasa inadvertida, tiene ahora otro significado para ellos. También lo tiene entrar de nuevo en un hospital. "Hoy toca volver al Hospital de Día. Sí, a ese lugar que conocemos demasiado bien y en el que ningún niño debería tener que pasar tantas horas de su infancia. Pero esta vez volvemos por algo bueno", señala.

El motivo es esa tercera dosis de vacunación que permite a Elías continuar reconstruyendo su protección después de todo lo que su organismo ha tenido que afrontar durante el tratamiento y el trasplante.

"Significa avanzar"

Para muchas familias, acudir con un niño a vacunarse forma parte de la rutina sanitaria habitual. Para la de Elías, sin embargo, cada dosis es un pequeño triunfo y un recordatorio de todo el camino recorrido. "Para muchas familias puede ser algo completamente normal, un simple pinchazo más dentro del calendario de vacunación. Para nosotros significa muchísimo", explica. Y lo resume con una palabra escrita en mayúsculas: "AVANZAR".

"Significa que su sistema inmunológico se está recuperando y va como un tiro. Significa ir reconstruyendo poquito a poquito todo aquello que el tratamiento y el trasplante tuvieron que borrar para poder empezar de nuevo", continúa. Su mensaje convierte así la vacunación en uno de los símbolos de esta nueva etapa. Una herramienta preventiva que, en el caso de Elías y siempre dentro del seguimiento de sus profesionales sanitarios, forma parte del camino hacia una vida cada vez más parecida a la de cualquier otro niño.

Una vacuna más, un paso más

La familia reconoce también cómo la enfermedad ha cambiado su manera de valorar situaciones aparentemente cotidianas. "Después de todo lo vivido, hoy entramos en un hospital para celebrar algo tan sencillo como una vacuna", reflexiona el padre. "Porque cuando has aprendido lo frágil que puede ser todo, también aprendes a celebrar cosas que antes parecían pequeñas".

El objetivo familiar ahora está lejos de las grandes proclamas. Consiste, sencillamente, en aprovechar el tiempo, hacer planes y devolver a Elías las horas de juegos, diversión y normalidad que la enfermedad puso en pausa. Por eso probablemente su familia seguirá apareciendo algo menos en las redes sociales. Y el motivo, esta vez, es el mejor posible.

"Ahora tenemos una misión mucho más importante: vivir, disfrutar y devolverle a EJ todo el tiempo de niño que la leucemia intentó quitarle". La última frase de su padre resume el momento que atraviesan: "Una vacuna más. Un paso más. Un poquito más lejos de todo aquello".