Gafas para el eclipse desde 1,50 euros: dónde comprarlas y qué mirar

A solo un día del eclipse total de Sol del 12 de agosto, encontrar unas gafas homologadas se ha convertido en una de las búsquedas de última hora para quienes quieren seguir el fenómeno con seguridad.

Varias grandes cadenas de supermercados han puesto a la venta modelos específicos para eclipses con precios que rondan los dos euros por unidad. Sin embargo, la elevada demanda ya está afectando a algunas referencias, por lo que la disponibilidad puede variar según la tienda y la zona.

Lo verdaderamente importante no es solo encontrarlas, sino comprobar que sean adecuadas. El Instituto Geográfico Nacional recomienda utilizar gafas destinadas específicamente a la observación solar que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015 y cuenten con marcado CE.

Eroski tiene gafas desde 1,50 euros

Entre las opciones más económicas aparecen las gafas para eclipse comercializadas por Eroski.

La cadena muestra un modelo desechable con certificación CE e ISO 12312-2 por 1,50 euros la unidad.

La disponibilidad puede depender del establecimiento y del sistema de entrega seleccionado, algo especialmente importante ante la cercanía del eclipse.

Carrefour: modelos individuales y paquetes

Carrefour también cuenta con diferentes alternativas.

Entre ellas aparecen gafas individuales por 1,99 euros, además de paquetes de la marca Bresser. Uno de los packs de tres unidades figura por 8,90 euros en su tienda online.

En estos casos conviene comprobar no solo el precio, sino también los plazos de entrega y si existe posibilidad de recogida inmediata, ya que el eclipse tendrá lugar este miércoles.

Alcampo las vende por 1,95 euros, pero ya aparecen agotadas online

Alcampo comercializa unas gafas EKOMET certificadas bajo la norma ISO 12312-2 y con marcado CE por 1,95 euros la unidad.

Sin embargo, su tienda online las muestra actualmente como agotadas, una señal de la fuerte demanda que se está produciendo en las horas previas al eclipse.

La cadena advierte además de que los filtros deben revisarse antes de cada uso y no utilizarse si presentan arañazos, grietas o cualquier otro daño.

Aldi también ha incorporado gafas para el eclipse

Aldi ha incluido igualmente gafas específicas para el eclipse dentro de sus ofertas de agosto.

La cadena muestra actualmente este producto entre sus promociones para el eclipse, aunque la disponibilidad puede variar de un supermercado a otro.

En los últimos días se han difundido precios promocionales en torno a 1,49 euros, por lo que puede ser una de las alternativas más económicas allí donde todavía queden existencias.

No sirven unas gafas de sol normales

Este es probablemente el detalle más importante de todos.

Las gafas de sol convencionales, incluso aunque sean muy oscuras, no sustituyen a unas gafas homologadas para observar directamente el Sol.

El IGN recomienda buscar expresamente la referencia EN ISO 12312-2:2015 y el marcado CE antes de utilizarlas.

También conviene revisar que el filtro esté intacto. Si presenta arañazos, perforaciones, grietas o deterioro, no debe utilizarse.

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Con el eclipse ya a la vuelta de la esquina, la recomendación es sencilla: comprobar primero la homologación y después la disponibilidad. Porque en este caso encontrar unas gafas baratas importa, pero encontrar unas gafas seguras importa mucho más.