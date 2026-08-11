Gáldar se adentra este viernes en sus misterios y fenómenos paranormales

Cuando caiga el sol este viernes 14 de agosto, Gáldar mostrará una cara muy diferente a la que conocen vecinos y visitantes. Una ruta nocturna recorrerá algunos de los puntos del municipio grancanario vinculados a supuestos fenómenos paranormales, apariciones y leyendas que han sobrevivido durante décadas.

El recorrido, de unas dos horas de duración, llevará a los participantes por escenarios como la Casa de la Juventud, el Casino o un conocido hotel, lugares en los que se habrían producido episodios difíciles de explicar.

Y hay más. La experiencia incluye relatos relacionados con supuestas apariciones en la Casa-Museo Antonio Padrón, misterios vinculados a la Iglesia de Santiago, enigmas de la Cueva Pintada e incluso un llamativo expediente de 1976 desclasificado por el Ejército del Aire.

Apariciones en edificios muy conocidos de Gáldar

El atractivo de la propuesta está precisamente en descubrir que algunos de los lugares más transitados de Gáldar esconden historias bastante menos conocidas cuando cae la noche.

Durante el itinerario se abordarán los supuestos fenómenos extraños registrados en la Casa de la Juventud, el Casino y un famoso hotel.

También se repasarán testimonios sobre apariciones relacionadas con la Casa-Museo Antonio Padrón, una conocida librería y un concurrido edificio público.

La ruta evita deliberadamente el formato tradicional de visita turística. No se centra en explicaciones artísticas, monumentales o geográficas ni contempla el acceso al interior de monumentos. El objetivo es otro: sumergirse durante dos horas en el Gáldar de las leyendas, los enigmas y los sucesos que siguen alimentando preguntas.

Un misterioso expediente desclasificado de 1976

Uno de los episodios más llamativos del recorrido se remonta a 1976.

La experiencia recupera un expediente posteriormente desclasificado por el Ejército del Aire, que forma parte de las historias que se desgranan durante la noche.

A ello se añaden los misterios relacionados con la Iglesia de Santiago y diferentes relatos y leyendas oscuras asociados al municipio.

La Cueva Pintada, uno de los espacios más emblemáticos de Gáldar, también estará presente en el recorrido a través de algunos de los enigmas que forman parte del imaginario que rodea este enclave.

Psicofonías reales durante una ruta de dos horas

La experiencia incluye además la reproducción de psicofonías reales, uno de los elementos que busca aumentar la inmersión de quienes participen en el recorrido.

La ruta está programada para este viernes 14 de agosto, tiene una duración aproximada de dos horas y parte desde la Parroquia de Santiago Apóstol, en la plaza de Santiago de Gáldar.

El precio es de 13 euros y la organización advierte de que la actividad no está recomendada para menores de 12 años. La ruta tampoco está adaptada para personas con movilidad reducida.

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