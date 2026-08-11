Gáldar cerrará en 2027 una deuda de 31,2 millones heredada en 2007

El Ayuntamiento de Gáldar aprobó este martes, en una sesión plenaria extraordinaria, la cuenta general correspondiente al ejercicio 2025, que cerró con 43,6 millones de euros de ingresos y 42,4 millones de gastos. El balance dejó cerca de un millón de euros de ahorro neto.

La aprobación de las cuentas también sirvió para concretar el calendario de reducción de la deuda municipal. La concejala de Hacienda, Valeria Guerra, situó el 30 de abril de 2027 como fecha para liquidar por completo los 31,2 millones de euros de deuda que el Ayuntamiento arrastraba desde 2007.

Una deuda que bajará a 1,9 millones en 2026

Según detalló Guerra durante el pleno, la deuda municipal quedará en 1,9 millones de euros en diciembre de 2026. El pasado mes de julio el Consistorio terminó de pagar la última póliza correspondiente a créditos a corto plazo, por un importe cercano a 600.000 euros, y prevé abonar además más de dos millones de euros.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, vinculó esta evolución a la gestión económica de los últimos años y agradeció el trabajo de la concejala y de los técnicos municipales. "Este Ayuntamiento lleva una ardua labor de 19 años con la que ha mejorado la solvencia económica, la credibilidad y el rigor y nadie duda de que hay una tranquilidad económica", afirmó.

El Ayuntamiento fija abril de 2027 como fecha final

Sosa también situó la cancelación de la deuda entre los objetivos principales del gobierno municipal. "Liquidar la deuda histórica es uno de los compromisos centrales de este grupo de gobierno y lo cumpliremos en abril de 2027", señaló durante la sesión.

El calendario que expuso el área de Hacienda supone que el Ayuntamiento afrontará durante los próximos meses el tramo final de un proceso de reducción de deuda que comenzó tras asumir en 2007 un pasivo de 31,2 millones de euros.

El 77% del gasto tuvo efecto directo en la ciudadanía

De los 42,4 millones de euros que el Ayuntamiento gastó durante 2025, el 77%, equivalente a 32,7 millones, correspondió a partidas con efecto directo sobre la ciudadanía, según los datos presentados en el pleno.

Dentro de esa cantidad, 15 millones de euros se destinaron a servicios públicos básicos, 6,9 millones a actuaciones de protección y promoción social y 10,8 millones a la producción de bienes de carácter preferente. Las cuentas de 2025 dejan así al Consistorio a menos de dos años de la fecha que marca para cancelar la deuda histórica.