Gáldar
Gáldar mejora la seguridad del Muelle Nuevo de Sardina con la instalación de un nuevo canal para los barcos
El nuevo canal señalizado con boyas separa las zonas de baño de la de tránsito de las embarcaciones a motor
África Tornos
El Ayuntamiento de Gáldar crea en el Muelle Nuevo de Sardina un canal de acceso y salida desde la rampa de botadura y varada por medio de boyas. La actuación se ha puesto en marcha con el fin de mejorar la seguridad de la zona tras la solicitud de mejora de la señalización realizada por el colectivo de pescadores del barrio. Este muelle es el autorizado para las embarcaciones a motor, y la nueva instalación de boyas supone incremento en la seguridad de los usuarios al crear una separación entre las zonas autorizas para el baño y la dársena de tránsito de las embarcaciones a motor.
Así lo anuncia el Consistorio en un comunicado en el que indica que la acción permite organizar de forma más clara el tránsito de las embarcaciones de esta zona, donde coinciden diferentes actividades vinculadas a la actividad marítima y disfrute de la costa. La nueva señalización facilita las maniobras de entrada y salida desde la rampa y delimita el espacio destinado a la navegación.
Este proyecto se suma a otras iniciativas tomadas recientemente por el Ayuntamiento de Gáldar con el fin de mejorar la seguridad y la accesibilidad de la zona. El pasado 7 de julio incorporó una grúa adaptada en la Playa de Sardina para facilitar el acceso al mar a aquellas personas con movilidad reducida que practiquen actividades de buceo. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, vinculó la instalación de la silla con otras acciones a tomar con el fin de modernizar de manera progresiva los servicios de la playa entre los que se encuentran la recuperación del puesto de socorrismo, el ascensor para personas con movilidad reducida y la mejora de los baños públicos adaptados.
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