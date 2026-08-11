Gran Canaria ofrece este martes 11 de agosto la Gasolina 95 más barata de Las Palmas a 1,244 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

Hoy martes 11 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya en Carretera General del Norte km 13 tiene un precio de 1,379€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, martes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, a la gasolinera ESTACION PLAYA BLANCA, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,499€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 11 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,377€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,377€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,417€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,417€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,369€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,468€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 11 de agosto, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,305€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,369€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 11 de agosto, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,244€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,429€ el litro, situada en CARRETERA DE TEROR KM. 16. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación DISA EL GORO que tiene la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación DISA CRUCE DE MELENARA, en Cruce de Melenara, con un precio de 1,419€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,439€ el litro. La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,445€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/08/2026 8:05:00]