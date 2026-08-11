Guerra al ruido pirotécnico: Guía dice adiós a los fuegos artificiales en sus fiestas para empatizar con los colectivos vulnerables y los animales

Guerra al ruido pirotécnico. El Ayuntamiento de Guía deja por primera vez fuera del programa de las Fiestas de la Virgen los espectáculos pirotécnicos en la víspera y el día grande para salvaguardar la salud de las personas con trastornos de salud y evitar el estrés de los animales. El alcalde, Alfredo Gonçalves, asegura que hay que dar pasos hacia la búsqueda de espectáculos menos dañinos para determinados colectivos, cree que en poco tiempo el ruido será sustituido por la luz y anuncia que otros municipios ya empiezan a planteárselo para el próximo año.

Los voladores están asociados a fiestas. Eventos de todo tipo adquieren su especial protagonismo con el lanzamiento de miles de fuegos al aire, con sus espectáculos de ruidos, colores, formas e imaginación, en el que se invierten sumas millonarias de dinero. Sin embargo, su impacto directo empieza a cuestionarse. Incluso, los ecologistas de Greenpeace alertan del impacto en la calidad del aire y la contaminación, además de dañar la salud humana y animal.

Niños con autismo

En esta línea, el Ayuntamiento de Guía ha optado en una decisión novedosa en Gran Canaria no poner ni un euro para costear las tracas durante las fiestas patronales.

Traca de voladores en la azotea del Ayuntamiento de Guía. / Miguel A. Padrón

Alfredo Gonçalves señala que la decisión la tomó durante la inauguración del inicio del último curso escolar cuando pudo escuchar de la comunidad educativa los perjuicios que sufrían niños de aulas enclave con autismo. "Nos pusieron como ejemplo que era como ponerse un casco, no ver nada y que estuvieran todo el rato golpeando". A esto se suma que había convivido con la experiencia de su perra, que sufría ataques epilépticos por la misma razón. "Hay que tener respeto y empatía", señala, en alusión a los colectivos que lo sufren.

Como alternativa, en la medianoche de este viernes está previsto que en vez de la traca de voladores se proyecte sobre el frontis de la iglesia un 'videomapping', como preludio del día principal de las fiestas.

Otros alcaldes se lo piensan

El alcalde reconoce que la iniciativa ha encontrado respuestas de partidarios y algunos detractores, debido también a que es una decisión innovadora en Gran Canaria. "Son pasos que hay que dar, y aunque la mayoría se muestre a favor, también hay que asumir las consecuencias". En este sentido, señala que "hay alcaldes que me dicen que quieren hacerlo el próximo año si siguen en el cargo tras las elecciones".

Más luces y colores

Alfredo Gonçalves detalla que la decisión afecta a los espectáculos organizados por el Ayuntamiento, por lo que no sabe si de forma particular alguien lo puede hacer por su cuenta. Y cree que los fuegos tenderán con el paso del tiempo a reducir el ruido para ganar en luminosidad y colorido. La medida afecta a los fuegos artificiales del 14 de agosto y la traca del día grande (15 de agosto) tras el recorrido procesional de la imagen de la patrona.

El municipio ya había reducido el uso de pirotecnia en años anteriores e incluso en la pasada edición probó alternativas como la pirotecnia de bajo impacto acústico.

Aunque no es el motivo, Guía gastaba unos 10.000 euros durante las fiestas patronales en fuegos artificiales.

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Hace tres años, el Ayuntamiento suspendió los fuegos artificiales. En esa ocasión fue obligado por decretarse una alerta máxima por incendios forestales. A su vez, en 2022 el Partido Popular (PP) entonces en la oposición y ahora en el gobierno de Guía, defendió durante un pleno una moción que pretendía regular el uso de material de pirotecnia en los actos festivos del municipio, pero no tuvo eco. La iniciativa se vinculó también a los problemas que causa la pirotecnia con los animales, las personas con hipersensibilidad auditiva y el medio ambiente. Y en 2023 no se lanzaron fuegos anunciadores.