Global ajusta sus conexiones de guagua al nuevo horario del IES de Arguineguín

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), modificará a partir de septiembre los horarios de dos servicios de la línea 84, que comunica Mogán con Puerto de Mogán, para facilitar los desplazamientos del alumnado que acude al IES de Arguineguín durante el curso 2026-2027. La adaptación responde a una petición del propio centro educativo ante la reorganización de su horario lectivo.

Una salida quince minutos antes

El principal cambio afectará a la expedición que actualmente parte de Mogán a las 7.10 horas en dirección a Puerto de Mogán. Desde septiembre, este servicio adelantará su salida a las 6.55 horas, lo que permitirá a los estudiantes disponer de margen para enlazar con la expedición de las 7.15 horas de la línea 91, que une Puerto de Mogán con Las Palmas de Gran Canaria.

La modificación busca hacer compatible el transporte público con el adelanto de la jornada escolar del IES de Arguineguín, de forma que el alumnado procedente de Mogán pueda llegar al centro con la antelación necesaria.

El regreso también cambia de horario

La segunda modificación afecta al servicio de vuelta de la línea 84. La expedición que actualmente sale de Puerto de Mogán hacia Mogán a las 15.20 horas adelantará su partida diez minutos y comenzará el trayecto a las 15.10 horas. Según la planificación comunicada por la AUTGC, este ajuste facilitará el regreso de los estudiantes una vez terminada la jornada lectiva y mejorará la coordinación de los servicios utilizados en sus desplazamientos diarios.

Coordinación entre las líneas 84 y 91

La medida fue adoptada por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Teodoro Sosa, después de que el IES de Arguineguín solicitara adaptar las conexiones de transporte a su nueva organización horaria.

La coordinación entre las líneas 84 y 91 pretende además reducir los tiempos de espera durante los enlaces y, con ello, el tiempo total que el alumnado permanece fuera de casa como consecuencia de sus desplazamientos al centro educativo.

Con estos cambios, el servicio de transporte público entre Mogán y Puerto de Mogán ajustará desde septiembre dos de sus expediciones a las necesidades derivadas del nuevo horario del IES de Arguineguín, manteniendo la conexión con la línea que continúa hacia Las Palmas de Gran Canaria.