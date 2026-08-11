Un muro estabiliza el paseo de Taliarte tras hundirse su base

La Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde ha iniciado las obras de reposición de la avenida de Taliarte, una actuación declarada de emergencia el pasado mes de mayo ante el riesgo de colapso de un tramo del paseo marítimo afectado por el hundimiento de su base. Hasta que concluyan los trabajos permanece prohibido tanto el tránsito por el tramo afectado como el baño en esta parte de la costa.

Los trabajos se centran en un sector de aproximadamente 25 metros de longitud en el que la pérdida de estabilidad del terreno ha comprometido el firme de la avenida. La intervención contempla la construcción de un muro que permita estabilizar el paseo y restablecer las condiciones de seguridad antes de recuperar su uso público.

Dos fases para asegurar la avenida

La actuación se ha planteado en dos etapas. La primera se centró en la adopción de medidas cautelares para impedir el acceso y proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores. La fase en ejecución aborda ahora la consolidación de la zona afectada por los desprendimientos.

La Concejalía de Vías y Obras designó a Urban2020 SL para ejecutar los trabajos. El presupuesto se sitúa en torno a 145.000 euros y el plazo previsto es de aproximadamente un mes, siempre que no surjan imprevistos durante la obra.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, explicó que el riesgo existente llevó al Ayuntamiento a actuar con rapidez y a dividir la intervención en dos partes. Según señaló, la posibilidad de colapso derivada de los desprendimientos hacía necesario adoptar primero las medidas de seguridad y acometer posteriormente la consolidación.

Maquinaria suspendida desde una grúa

La complejidad de la intervención obliga a utilizar medios especializados. Parte de la maquinaria es izada mediante una grúa de gran tonelaje para poder trabajar sobre el muro y reconstruir posteriormente la base afectada.

El edil de Vías y Obras, Iván Sánchez, supervisa los trabajos. / LP/DLP

Sánchez indicó que este procedimiento explica las imágenes de maquinaria suspendida en el acantilado de Taliarte durante estos días. Según el concejal, la operativa forma parte del sistema previsto por la empresa para ejecutar los trabajos en una zona de difícil acceso.

La elección de Urban2020 SL responde, de acuerdo con la información municipal, a la necesidad de contar con una empresa capacitada para este tipo de intervención. La compañía ya trabaja en las proximidades en las obras de la Fase II de la Avenida de Melenara, por lo que dispone de medios mecánicos y humanos en la zona.

Retirada de desprendimientos y reposición del paseo

Una vez estabilizada la avenida, los trabajos continuarán con la retirada de los restos que han caído hacia la costa y de aquellos que permanecen junto al borde del paseo.

La actuación prevista incluye también la consolidación de la base mediante hormigón ciclópeo, así como la reposición del pavimento y de la barandilla. El objetivo es recuperar la estabilidad del tramo afectado y evitar que los desprendimientos o un eventual hundimiento del firme puedan poner en riesgo a los viandantes.

El Ayuntamiento advierte además de que el problema podría agravarse con el paso del tiempo y especialmente durante los periodos de lluvia, por lo que considera urgente retirar los materiales desprendidos y ejecutar las medidas correctoras.

Prohibido el acceso y el baño

Mientras continúen las obras de emergencia, la zona afectada seguirá delimitada mediante vallas y señalización de peligro. Las medidas de seguridad se extienden aproximadamente 15 metros a cada lado del área dañada en las zonas de aproximación de los usuarios de la avenida.

Hasta que concluyan los trabajos permanece prohibido tanto el tránsito por el tramo afectado como el baño en esta parte de la costa de Taliarte. El acceso continuará restringido hasta que finalicen las actuaciones necesarias para asegurar la avenida y restablecer las condiciones de uso del paseo marítimo.