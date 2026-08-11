Un nuevo cable subterráneo mejora el suministro eléctrico en Moya

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha iniciado en Moya una actuación de mejora de la red eléctrica con una inversión de 865.000 euros. El proyecto contempla la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión para conectar dos centros de transformación y está destinado a reforzar la seguridad y la calidad del suministro de cientos de usuarios del municipio grancanario.

Los trabajos tienen un plazo previsto de cinco meses y, de acuerdo con la planificación comunicada por la compañía, está previsto que finalicen el próximo mes de noviembre. Para el desarrollo del proyecto, e-distribución ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Moya en la tramitación administrativa necesaria para poner en marcha las obras.

Casi un kilómetro de nueva línea subterránea

La principal actuación consiste en instalar un nuevo circuito subterráneo de media tensión de 967 metros de longitud, que permitirá unir dos centros de transformación existentes en el municipio.

El trazado previsto discurre por diferentes vías de Moya, concretamente por Camino Frontón, calle Carreras y Camino Tierras Blancas. La sustitución de parte de la infraestructura por una solución soterrada permitirá modernizar este tramo de la red eléctrica y reducir su exposición a las condiciones del entorno.

Zanja realizada en Moya como parte de las obras de mejora del suministro / La Provincia

El proyecto incluye además la instalación de una nueva estación junto a un poste de transformación, que posteriormente será desmantelado como parte de la actuación.

La intervención se enmarca en las inversiones destinadas al mantenimiento y modernización de las redes de distribución eléctrica. Este tipo de infraestructuras permiten transportar la electricidad desde las subestaciones hasta los puntos de consumo y constituyen una parte esencial del sistema eléctrico.

Más de 1.300 clientes se beneficiarán de la actuación

Según los datos facilitados por e-distribución, la mejora tendrá incidencia directa sobre 1.358 clientes de Moya. La compañía señala que el nuevo circuito y la modernización de los centros de transformación permitirán incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro eléctrico en la zona.

Una vez terminadas las obras, la infraestructura contará con una potencia total instalada de 3.070 kVA (kilovoltamperios).

La actuación permitirá así reforzar la capacidad de la red existente y actualizar parte de las instalaciones vinculadas al suministro eléctrico del municipio.

Una obra prevista hasta noviembre

Los trabajos ya se encuentran en marcha y cuentan con un calendario de ejecución estimado de cinco meses. Si se mantiene la planificación anunciada, las actuaciones concluirán en noviembre de 2026.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Moya, cuya colaboración ha sido señalada por e-distribución especialmente en relación con la gestión de los trámites necesarios para ejecutar la intervención.

La actuación forma parte de las inversiones que las empresas distribuidoras realizan periódicamente sobre sus redes para mantener y modernizar las instalaciones eléctricas. En este caso, la principal novedad será la incorporación de un tramo subterráneo de casi un kilómetro y la renovación de los elementos de transformación asociados.

La compañía energética destaca que el objetivo final es disponer de una infraestructura más segura y fiable para los usuarios conectados a este sector de la red de Moya.