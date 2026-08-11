Pepe Moreno se incorpora a Municipalistas Primero Canarias en Santa Lucía de Tirajana

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Pepe Moreno se ha incorporado a Municipalistas Primero Canarias, una decisión con la que la formación continúa reforzando su implantación en el municipio.

Funcionario de la Comunidad Autónoma desde 1985 y trabajador de la Agencia Tributaria Canaria, Moreno acumula una amplia experiencia tanto en la administración pública como en la gestión municipal. A lo largo de su trayectoria política ha desempeñado distintas responsabilidades en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Entre 1999 y 2002 ocupó las concejalías de Hacienda, Desarrollo Local y Aguas. Posteriormente, entre 2019 y 2023, asumió las áreas de Limpieza Viaria, Residuos Sólidos y Aguas. En la actualidad forma parte del grupo de concejales no adscritos como edil independiente.

Desde Municipalistas Primero Canarias consideran que la incorporación de Moreno "supone un impulso para el proyecto que la formación desarrolla en Santa Lucía de Tirajana", donde está encabezada por el alcalde Francisco García, y refuerza la estrategia con la que el partido afrontará las elecciones municipales previstas para 2027.

La organización también destaca que la experiencia institucional y el conocimiento del municipio de Pepe Moreno contribuirán al trabajo que desarrolla la dirección nacional del partido, encabezada por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Con esta incorporación, Municipalistas Primero Canarias continúa ampliando su estructura en Gran Canaria, donde integra a representantes municipales y dirigentes nacionalistas de los 21 municipios de la isla. La formación mantiene como objetivo concurrir a las próximas elecciones municipales en todos los ayuntamientos grancanarios y reforzar su presencia en las instituciones insulares y autonómicas.

En el ámbito regional, el partido participa además en la Mesa de Unidad Canaria, una iniciativa que persigue impulsar una candidatura nacionalista común para las próximas elecciones generales con el objetivo de reforzar la representación de Canarias en el Congreso y el Senado.

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José Manuel Moreno abandonó el partido La Fortaleza de Santa Lucía, proyecto político del que fue cofundador hace 18 años, en septiembre de 2024. El edil argumentó que presentó su renuncia «por la deriva que ha iniciado hace tiempo el partido, que se ha ido alejando poco a poco del camino por el cual empecé dicho proyecto». Moreno informó en su momento que no dejaría su acta de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía, por lo que pasó a ser no adscrito.