Pepe Rivero, el hombre que utilizó su camión Pegaso para construir y asfaltar las carreteras de Gran Canaria

A sus 90 años, José Rivero recuerda una vida de trabajo sin descanso, carreteras de tierra y camiones cargados de piedras. Su historia es la de una generación que ayudó a construir la isla kilómetro a kilómetro durante décadas. Hay personas que no aparecen en los libros que se enseñan en la escuela, pero que sin ellas la historia no existiría. José, al que todo el mundo conoce en Valleseco como Pepe, pertenece a esa generación de hombres que levantaron vías, unieron pueblos y ayudaron a transformar Gran Canaria desde la cabina de un camión y desde su empleo como transportista. Y aunque nunca buscó reconocimiento, el Ayuntamiento de Valleseco lo ha distinguido como memoria viva del transporte tradicional. «Yo no quería que me hicieran ningún homenaje, solo iba a ir la fiesta un rato y ya está», dice con la naturalidad de quien nunca consideró extraordinaria una vida marcada por el esfuerzo.

"No me podía estar quieto"

Sentado en el patio de su casa, en Lanzarote, los recuerdos aparecen sin necesidad de preguntar demasiado. A veces salta de una historia a otra, vuelve atrás, rectifica una fecha o enlaza una anécdota con otra. Así funciona la memoria de quien ha vivido nueve décadas y ha pasado más tiempo sobre un camión que en su propio hogar.

Pepe empezó a trabajar con catorce años en una época en la que no había tiempo ni oportunidad para elegir profesión. Su primer puesto de trabajo fue herrero en la presa de Chira. Después cargó estiércol, repartió pan hasta Las Palmas de Gran Canaria y desempeñó los trabajos que hicieran falta. Pero antes de ponerse al volante, el servicio militar interrumpió su camino. Y es que fue destinado al cuartel de La Isleta, donde permaneció durante 24 meses como artillero. Al terminar, regresó a su pueblo con una idea muy clara: «lo mío eran los camiones, después de eso ya no quería otra cosa», recuerda Pepe. Y así fue. Durante casi medio siglo hizo de la cabina de su Pegaso su lugar de trabajo y su forma de vida.

Mientras Gran Canaria se desarrollaba, Pepe recorría la isla transportando piedras, tierra, alquitrán, cemento y escombros para abrir nuevas carreteras. Pasó por Mogán, Barranquillo Andrés, Zumacal, Madrelagua, Cuevecillas y tantas otras zonas que hoy forman parte de la red viaria insular. Muchas de esas rutas que ahora se recorren en pocos minutos comenzaron siendo pistas de tierra por las que apenas cabía un camión. Conducir entonces era muy distinto, no existían autovías ni túneles. Tampoco teléfonos móviles, asistencia en carretera o maquinaria capaz de resolver una avería en cuestión de minutos.

Las vivencias en el Pegaso

El homenajeado recuerda cuando una noche el camión se averió mientras transportaba un cargamento de papas cerca de Juan Grande, y como no podía abandonar la mercancía ni tenía forma de avisar a nadie pasó toda la noche solo, esperando junto al vehículo hasta que al amanecer unos albañiles que trabajaban cerca le despertaron con un café caliente. «No había teléfono. Había que esperar», resume Pepe.

La rutina tampoco se parecía a la actual. Las jornadas comenzaban antes de amanecer y podían terminar a las nueve de la noche. Se trabajaba seis días a la semana y muchas veces también los domingos. «No me podría estar quieto», explica Pepe, quien si tenía un día libre se iba de caza o se aburría tanto en la casa que se iba de paseo o cualquier otra actividad. Pero vacaciones, ninguna. «Nunca cogí un mes de vacaciones, ni una semana, me casé un miércoles y el viernes ya estaba otra vez trabajando», retala Pepe.

Además de hablar de aquellos años sin amargura, más bien con la tranquilidad de quien acepta que aquella fue la vida que tocó vivir, Pepe no puede evitar reírse cuando hace un balance del oficio de antes con el de ahora. «Los camioneros de hoy solo les falta llevar corbata». La frase provoca gracia entre quienes la escuchan, pero detrás del humor hay una realidad evidente: antes el conductor también cargaba sacos de cemento, cambiaba ruedas en mitad de la carretera, descargaba materiales y reparaba averías. El camión era una herramienta de trabajo, no una oficina con aire acondicionado.

De izquierda a derecha, Pepe Rivero y su compañero, Vicente Quintana / LP/DLP

Los recuerdos se suceden casi sin pausa en la memoria de Pepe: desde un temporal en la presa de Las Niñas arrancó el capó del camión y el viento lo hizo desaparecer. hasta cuando el vehículo volcó durante unas obras. También vivió noches en las que atravesó pistas embarradas con frenazos al borde del barranco y motores que se negaban a arrancar cuando aún quedaban horas de camino por delante. Sin embargo, cuando se le pregunta por los momentos más difíciles, resta importancia a todo. «Gracias a Dios nunca me pasó nada», señala agradecido de la vida que tuvo en el volante, quizá porque para él era su pan de cada día.

Su vida también habla del cambio que ha experimentado el barrio de Lanzarote, en Valleseco. Recuerda un pueblo lleno de tiendas, bares y animales como cabras, vacas y cochinos que formaban parte del paisaje cotidiano. Al día de hoy, apenas quedan algunos negocios abiertos y muchas de aquellas costumbres han desaparecido. «Antes había de todo, ahora ya no queda casi nada», lamenta. Con el mismo camión con el que trabajaba, Pepe levantó su propia casa. Aprovechaba los sábados para transportar bloques, arena o piedra cuando terminaba la jornada laboral. Poco a poco fue construyendo el hogar donde aún vive. «No pagué un duro de transporte», rememora.

Escuchar las anécdotas de Pepe es asomarse a una Gran Canaria que ya no existe. Una isla donde las carreteras se abrían a fuerza de pico, dinamita y camiones, donde un viaje podía durar todo un día en la que cualquier avería obligaba a resolver el problema con ingenio y paciencia. A sus casi 90 años, Pepe sigue sin conceder demasiada importancia a todo lo que hizo. Cuenta que simplemente trabajó como tantos otros de su generación. Pero basta escuchar sus recuerdos para comprender que en realidad también ayudó a construir la isla por la que hoy circulan miles de personas cada día. Su historia no solo habla de camiones. Habla del esfuerzo silencioso de quienes, sin buscar protagonismo, dejaron una huella imborrable bajo cada kilómetro de asfalto.