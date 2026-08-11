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El PP de Gran Canaria conoce de primera mano las necesidades y demandas de La Aldea

Carlos Sánchez y miembros del Comité Insular visitan el municipio junto al presidente local, Víctor Hernández

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La Provincia

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El presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, acompañado por miembros del Comité Insular, visitó recientemente La Aldea de San Nicolás para conocer de primera mano las necesidades y demandas de diferentes sectores y colectivos del municipio. La visita estuvo coordinada por el presidente local del PP, Víctor Hernández, junto a miembros del Comité Local.

La jornada comenzó con una visita con un recorrido por establecimientos del comercio y la restauración, para conocer directamente la situación del sector y las dificultades a las que se enfrentan empresarios y autónomos.

Asimismo, se celebró una reunión con Asempral, la Asociación de Empresarios de La Aldea, en la que su presidente Guillermo Martín y representante Veronica Ramírez trasladaron sus principales propuestas, inquietudes y demandas relacionadas con la actividad económica y el desarrollo del municipio.

La visita continuó en los semilleros de la cooperativa Coagrisan, junto al director de la cooperativa, Marcelo Rodríguez, y representantes de la entidad rectora, donde se prepara la planta que será cultivada durante la próxima zafra.

Durante el recorrido, los representantes populares pudieron conocer de primera mano el proceso de preparación de las plantas, así como la situación actual del sector agrícola, uno de los principales pilares económicos del municipio.

Dentro de la agenda también hubo tiempo para una parada en la histórica tienda centenaria Ca’Polo, donde la delegación compartió un encuentro con Pedro Castellano, poniendo en valor el comercio tradicional y la importancia de conservar establecimientos que forman parte de la historia y la identidad de La Aldea.

Posteriormente se realizó un encuentro con vecinos y vecinas afectados por los problemas y daños existentes en los pasos del barranco de La Aldea, quienes trasladaron directamente sus preocupaciones y las dificultades que estas situaciones están ocasionando.

La visita finalizó con la reunión mantenida con el presidente del sindicato de riego de la Comunidad de Regantes de La Aldea, Antonio Rodríguez, donde conoció las dificultades que actualmente existen para la distribución del agua como consecuencia de los daños ocasionados por la tormenta Therese. En el encuentro también se abordó la necesidad de financiación por parte de las distintas administraciones para afrontar las actuaciones necesarias.

El presidente local del PP, Víctor Hernández, destacó que “es fundamental que quienes tienen responsabilidades dentro del Partido Popular conozcan directamente la realidad de La Aldea, escuchando a nuestros agricultores, empresarios, comerciantes y a nuestros vecinos y vecinas. Esta visita nos permitió trasladar sus preocupaciones y demandas y seguir trabajando para que las distintas administraciones conozcan y atiendan las necesidades de nuestro municipio”.

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Hernández agradeció la visita de Carlos Sánchez y de los miembros del Comité Insular y señaló que “desde el Partido Popular de La Aldea vamos a continuar estando en la calle, escuchando y acompañando a nuestros vecinos y colectivos, porque solo desde el conocimiento directo de los problemas podremos reclamar soluciones y defender los intereses de La Aldea”.

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