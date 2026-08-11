La Ruta Interpretativa 'Molino de Valsendero-Acequia Honda' recupera el legado de las mujeres rurales en Valleseco

Llega a Valleseco la Ruta Interpretativa "Molino de Valsendero-Acequia Honda", que ofrece la oportunidad de recorrer el territorio conociendo su patrimonio, su paisaje y la historia de aquellas mujeres que lo habitaron, trabajaron y contribuyeron a mantener viva la comunidad rural. La actividad se encuentra enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que este año se desarrolla bajo el lema "Seguimos caminando juntas". Combinando senderismo suave, interpretación del patrimonio y participación activa, la iniciativa ofrece una mirada al patrimonio desde la perspectiva de género. Impulsada por el Ayuntamiento de Valleseco, la actividad pone en valor los conocimientos, experiencias y formas de vidas que las mujeres de la zona han transmitido de generación y generación.

Molino de Valsendero

Las personas participantes se adentrarán a conocer la importancia que el agua, la agricultura y la producción de gofio tuvieron en la vida económica y social de las medianías. Es por ello que uno de los principales protagonistas de la ruta será el Molino de Valsendero, también conocido como Molino de Huerta Grande o Molino de Carmela Díaz. La construcción, que data de 1874, estuvo regentada fundamentalmente por mujeres y constituye un destacado ejemplo del patrimonio etnográfico e hidráulico de Valleseco. Entre las figuras que forman parte de su memoria destaca doña Carmela Díaz junto a sus hijas, Dora y Purificación.

Molino / LP/DLP

La actividad del molino estaba relacionada con la molienda y la producción de gofio, ofreciendo así un alimento fundamental a las familias de la isla. Durante años el molino prestó servicios a las vecinas y vecinos de diferentes núcleos cercanos e incluso llegó a contar con una pequeña tienda integrada en la propia instalación. Esto demuestra que estas infraestructuras no solo se limitaban a la molienda, sino que constituían mucho más, estaban vinculadas a la actividad económica, pero también a las relaciones vecinales y eran una parte importante de la vida cotidiana de los pueblos.

"Seguimos caminando juntas"

La ruta pretende recuperar la memoria de aquellas mujeres como Carmela Díaz, Dora y Purificación que formaron parte fundamental de la historia de Valleseco, reconociendo el papel fundamental que desempeñaron en la actividad productiva, los cuidados y en la transmisión de conocimientos. La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Valleseco destaca cómo esta actividad permite "recuperar las historias de las mujeres que fueron protagonistas de la vida económica y social de nuestros pueblos".

El Molino de Carmela Díaz data de 1874

Con esta ruta, Valleseco se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, permitiendo a todas aquellas personas mayores de 10 años participar y conocer el patrimonio de la zona. El plazo para la inscripción comienza este martes y las personas interesadas tendrán que contactar con el departamento de Mujer e Igualdad del municipio donde se facilitará toda la información y formalizará la inscripción.

La Concejalía subraya que el lema "Seguimos caminando juntas" representa el deseo de seguir avanzando en igualdad mientras se reconoce el camino recorrido por todas aquellas mujeres que precedieron a las generaciones actuales y su esfuerzo, "aunque muchas veces ese esfuerzo no haya quedado reflejado en los relatos históricos".