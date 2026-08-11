San Bartolomé reorganiza la recogida de basura por el cierre del Ecoparque GC Sur

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reorganizado temporalmente los horarios y las rutas de recogida de residuos ante las limitaciones existentes para realizar las descargas en el Ecoparque GC Sur, después del incendio registrado el pasado viernes en las instalaciones de Juan Grande. La medida busca adaptar el servicio municipal a la operativa extraordinaria activada mientras se recupera la capacidad de la planta.

Desvío de residuos hacia otras instalaciones

El Cabildo de Gran Canaria ha establecido una reorganización temporal del sistema insular de gestión de residuos que contempla el desvío de los flujos hacia el Ecoparque GC Norte y otras plantas de transferencia de la isla.

La institución insular ha advertido de que esta situación puede provocar mayores tiempos de espera, retrasos en la gestión y determinadas incidencias en los servicios municipales de recogida. Los desplazamientos hasta instalaciones alternativas y las esperas necesarias para descargar condicionan así el tiempo disponible para completar las rutas habituales.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la empresa concesionaria del servicio han modificado la organización de los trabajos para reducir el impacto de estas limitaciones.

El papel y cartón se recoge durante la noche

Uno de los principales cambios afecta a la recogida de papel y cartón, que se está realizando durante la noche. De este modo, los vehículos pueden desplazarse a primera hora hasta las instalaciones habilitadas para descargar los residuos y continuar posteriormente con la recogida de envases ligeros.

La recogida selectiva se mantiene por el momento controlada, según la información municipal. Sin embargo, los mayores tiempos de desplazamiento y las esperas para realizar las descargas pueden provocar rebosos puntuales de los contenedores mientras se prolongue esta situación extraordinaria.

Seguimiento diario de las incidencias

Servicios Municipales mantiene un seguimiento diario de las distintas zonas de San Bartolomé de Tirajana y coordina con la empresa concesionaria los cambios de rutas y medios en función de las incidencias que se vayan registrando.

El Ayuntamiento también se ha sumado a la petición de colaboración realizada por el Cabildo de Gran Canaria y recomienda evitar, siempre que sea posible, dejar bolsas u otros residuos junto a los contenedores cuando estos se encuentren llenos.

El dispositivo municipal continuará modificándose mientras persistan las limitaciones para descargar residuos en el sur de Gran Canaria, con el objetivo de mantener la recogida y reducir las incidencias derivadas del cierre temporal del Ecoparque GC Sur.