San Bartolomé de Tirajana inyecta 6,5 millones a su plan para construir viviendas públicas

San Bartolomé de Tirajana inyecta 6,5 millones de euros a su plan para construir viviendas públicas en el municipio con la abstención del PSOE. El Ayuntamiento ha aprobado en la sesión plenaria celebrada durante la mañana de este martes una adenda para aumentar el presupuesto del convenio firmado con la entidad autonómica Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan). El capital destinado a este acuerdo asciende así de los 35 millones de euros iniciales a 41,5 millones para la construcción de unas 152 viviendas y la compra y reforma de otras 26.

Subsanados los defectos del expediente anterior

El Consistorio ha subsanado los defectos del expediente del primer convenio con Visocan porque tenía reparos por parte de la Intervención de Fondos. El nuevo expediente, tras la realización de una serie de actos administrativos, cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica, de Secretaría y de la Intervención. Según explicó la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, se trataba de "un expediente muy complejo de tramitar" y con un importe sin precedentes de fondos municipales. El acuerdo entre ambas partes se remonta a diciembre de 2023, cuando el Ayuntamiento y Visocan formalizaron un convenio dotado con 35 millones de euros para promover y construir un parque de viviendas protegidas en el municipio.

El nuevo expediente cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica, de Secretaría y de la Intervención

26 casas públicas en Castillo del Romeral

La II adenda al convenio de colaboración del Ayuntamiento con Visocan también incluye la compra de 26 viviendas públicas en Castillo del Romeral, concretamente en la calle Juan de la Cosa. La adquisición, que tiene un importe de 4,7 millones de euros, la realizará la empresa pública autonómica y posteriormente pasará la titularidad al Consistorio. Se trata de casas que, a día de hoy, están siendo reformadas y cuya finalización está prevista para finales de este año. La operación amplía además el planteamiento inicial, que preveía la compra de 20 viviendas. Las otras seis no pudieron incorporarse en un primer momento porque se encontraban ocupadas, una circunstancia que posteriormente quedó resuelta y que ha permitido plantear ahora la adquisición de los cuatro bloques completos. Se trata de un edificio de donde en febrero de 2023 fueron desalojadas 30 personas que ocupaban las viviendas.

El convenio con Visocan incluye la adquisición de 26 viviendas protegidas en Castillo del Romeral

Cada una de estas edificaciones dispone de dos o tres dormitorios, un baño y un aseo, una plaza de garaje y un trastero. Según indicó Jiménez durante el Pleno, desde su concejalía están "trabajando en la redacción de una ordenanza para la adjudicación de estas viviendas, ya sean en régimen de alquiler o en régimen de compraventa". El proceso para fijar esas reglas ya ha dado sus primeros pasos. El Ayuntamiento abrió el pasado 28 de julio una consulta pública previa para elaborar la futura ordenanza reguladora del acceso, adjudicación y gestión del parque público municipal de viviendas. El texto deberá establecer los criterios que se aplicarán para determinar quiénes podrán optar a los inmuebles que se vayan incorporando al patrimonio municipal.

También recordó que saldrá "en breve" la adjudicación para la construcción de 52 casas sociales en el Lomo de Maspalomas por 11 millones de euros y la licitación para la construcción de más de 100 hogares en El Pajar por un importe de más de 20 millones de euros.

Ambos asuntos fueron aprobados con los votos del grupo de gobierno y los ediles de NC-BC (ahora escindidos a Primero Canarias) y la abstención del PSOE. Su portavoz, Conchi Narváez, argumentó que la abstención se debió a que el expediente avanzó "a base de tropiezos, irregularidades o reparos de informes técnicos". La edil también añadió que el grupo de gobierno deberá "cumplir con las condiciones y garantías que aparecen en algunos informes". Por su parte, el portavoz nacionalista, Samuel Henríquez, explicó que desde su formación votaron a favor porque la "vivienda es la primera necesidad, no solo de los vecinos, sino de toda Canarias".

Imagen archivo del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, durante una visita a las obras de la urbanización La Paz. / LP/DLP

Cambios en la urbanización La Paz

Por otro lado, durante el Pleno también fue aprobado, con la abstención del PSOE, un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las facturas derivadas de los cambios en las obras de rehabilitación de la urbanización La Paz, ubicada en Maspalomas. Según explicó Jiménez, los estudios realizados en el suelo y en el edificio demostraron que las estructuras de hormigón que iban a albergar los ascensores eran demasiado pesadas para el inmueble. Por ese motivo, se realizó una modificación para colocar estructuras metálicas autoportantes que son más ligeras.

La concejala de vivienda señaló que el importe de las facturas asciende a un millón de euros. Destacó que el modificado "no supone ningún tipo de repercusión económica" respecto al presupuesto inicial y recordó que "se está cumpliendo con todos los parámetros de la subvención".