El Tajinaste Fest vuelve a convertir Valsequillo en un referente de la inclusión y la diversidad

El municipio de Valsequillo de Gran Canaria celebró el pasado fin de semana una nueva edición del Tajinaste Fest, una cita que volvió a llenar la Plaza Tifariti de música, cultura, convivencia y diversidad, consolidándose como uno de los eventos más destacados del verano en el municipio.

Organizado por la Asociación Empresarial Tajinaste Azul, con la colaboración del Ayuntamiento de Valsequillo, el evento reunió a cientos de vecinos, vecinas y visitantes en una jornada abierta a toda la ciudadanía, con una programación pensada para promover el respeto, la igualdad y la inclusión a través de la cultura y el ocio.

El FestiDrag vuelve a ser un éxito

Las actividades infantiles, las actuaciones musicales y el esperado FestiDrag convirtieron la Plaza Tifariti en un gran espacio de encuentro intergeneracional, donde el talento, la creatividad y la participación fueron los grandes protagonistas de una noche que volvió a poner en valor la diversidad como uno de los pilares fundamentales de la convivencia.

Respeto, diversidad y convivencia

El presidente de la Asociación Empresarial Tajinaste Azul, Luis Huertas, destacó el crecimiento que ha experimentado el festival y el respaldo recibido por parte de la ciudadanía.

"Cada edición demuestra que Valsequillo es un municipio comprometido con el respeto, la diversidad y la convivencia. Ver la plaza llena de familias, jóvenes y personas de todas las edades disfrutando juntas es el mejor reconocimiento al trabajo que realizamos durante todo el año."

Asimismo, quiso agradecer la implicación de todas las personas que hacen posible este evento.

"El Tajinaste Fest es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas voluntarias, artistas, colaboradores e instituciones. Gracias a todos ellos seguimos construyendo un evento que ya forma parte de la identidad cultural y social de Valsequillo."

Huertas añadió que el principal objetivo del festival sigue siendo crear un espacio donde todas las personas puedan sentirse representadas y bienvenidas.

"Queremos que este festival siga siendo un lugar donde cualquier persona se sienta libre de disfrutar, compartir y ser quien es. Ese seguirá siendo siempre nuestro principal objetivo."

Promoción del comercio local

Huertas también quiso subrayar la vocación del evento como escaparate del tejido económico local y el paso adelante que se ha dado este año en ese sentido.

"La intención de este evento es dar a conocer las empresas del municipio asociadas a Tajinaste Azul que, de forma directa e indirecta, hacen que este evento salga adelante, y así promocionar la diversidad de actividades y negocios que hay en el municipio. Este año damos un paso más: previamente al evento hemos visitado los comercios, con la colaboración de Drag Kiowa y Carmelo Torres, promocionando el evento y, a su vez, el propio comercio visitado y la diversidad de opciones que tiene quien visita la zona comercial abierta de Valsequillo y todo el municipio: restauración, comercios, salud, servicios profesionales, etc."

Un evento que sigue creciendo

Por su parte, el concejal de desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo, Víctor Navarro, puso en valor la consolidación del TajinasteFest como uno de los grandes acontecimientos del tejido empresarial del municipio y destacó el trabajo conjunto entre la Asociación y el Ayuntamiento para hacerlo posible.

"El Tajinaste Fest representa los valores que queremos seguir impulsando en Valsequillo: respeto, convivencia y participación. Es un evento que ha crecido año tras año y que hoy forma parte de la identidad de nuestro verano."

Navarro también quiso agradecer el esfuerzo de todas las personas implicadas en la organización.

"Detrás de una noche como esta hay meses de trabajo, ilusión y compromiso. Quiero felicitar a la Asociación Empresarial Tajinaste Azul, a todas las personas voluntarias, artistas y colaboradores por hacer posible un evento que proyecta la mejor imagen de nuestro municipio."

Apoyo institucional del Ayuntamiento

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta reafirmó, a la conclusión del evento, el compromiso del Ayuntamiento con esta iniciativa.

"Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando eventos como el Tajinaste Fest porque creemos firmemente que también es una herramienta para construir una sociedad más libre, más inclusiva y más unida. Valsequillo seguirá apostando por una programación que haga de nuestro municipio un espacio de encuentro para todas las personas."

El Ayuntamiento de Valsequillo agradece el trabajo desarrollado por la Asociación Empresarial Tajinaste Azul, así como la implicación de todas las personas, entidades y colectivos que hicieron posible esta nueva edición, reafirmando su compromiso con una programación cultural que fomenta la igualdad, la participación ciudadana y el respeto a la diversidad.

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Con iniciativas como el Tajinaste Fest, Valsequillo continúa consolidándose como un municipio abierto, participativo e inclusivo, donde la cultura se convierte en una herramienta para fortalecer la convivencia y seguir construyendo una sociedad más justa y respetuosa.