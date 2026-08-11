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Telde anuncia la fecha de los fuegos artificiales de Melenara

La presentación oficial de la programación completa tendrá lugar el 14 de agosto en la playa de Melenara

Fuegos artificiales en Melenara. en una imagen de archivo.

Fuegos artificiales en Melenara. en una imagen de archivo. / LP/DLP

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África Tornos

Las Palmas de Gran Canaria

Los fuegos artificiales de Melenara de este 2026 se celebrarán el 29 de agosto. Así lo comunica el Patronato de Fiestas El Chinchorro de Melenara, presidido por Carmen Rosa Santana Calixto, que este año vuelve a encargarse de la organización de las fiestas de este barrio del municipio. Las fiestas de la zona costera, que tienen como referentes religiosos a la Virgen del Carmen y al Santo Cura de Ars, comienzan este 21 de agosto con una agenda que combinará las tradiciones del barrio con actividades culturales, musicales, populares y religiosas.

El próximo 14 de agosto se realizará la presentación de la programación completa en la propia playa de Melenara, un encuentro en el que Santana dará a conocer las principales novedades, los horarios y el calendario de actos festivos populares y religiosos de esta edición.

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Un evento multitudinario en su pasada edición

El pasado 2025 la playa de Melenara quedó completamente llena en la noche de los fuegos, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro del verano en la isla. Desde las primeras horas del día, familias ocuparon la playa y sus alrededores llegando a sumar más de 50.000 asistentes. Tras el éxito del año anterior Melenara pretende volver a situar la emblemática noche como el gran evento del calendario festivo del municipio.

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