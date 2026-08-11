Las temperaturas ascenderán en el archipiélago con aviso amarillo para Gran Canaria el jueves

Canarias vivirá a partir de este miércoles 12 de agosto un repunte del calor en esta tregua que han ofrecido las temperaturas desde el reciente episodio de valores extremos de la primera semana de agosto. Será un ligero ascenso de las máximas en medianías y cumbres que derivará con el paso de las horas en un aviso amarillo en Gran Canaria para el jueves.

En cualquier caso, los pronósticos no contemplan una repetición de esa primera ola de calor del verano en Canarias, ya que se espera que el fin de semana vuelva a refrescar la atmósfera incluso por valores inferiores a los esperados para la estación.

Esto tras un martes en la que las temperaturas máximas del archipiélago anotadas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología quedaron por debajo de los 32 grados, en concreto, en Tasarte, con 31,8 grados centígrados; en Tunte, con 30,9 grados; en el aeropuerto de Lanzarote; con 30,6 grados; y en Santa Cruz de Tenerife, con 30,1 grados.

A ello se añaden unas mínimas relativamente frescas para esta casi mitad de agosto, como lo son los 10,3 grados de Las Cañadas, o los 12,4 de la localidad de El Paso, en la isla de La Palma.

También es de destacar la velocidad del viento alcanzada en puntos como Antigua, donde se anotaron rachas de hasta 107 kilómetros por hora a la una de la tarde del martes; de 76 kilómetros por hora en El Pinar, El Hierro; o de 70 kilómetros por hora en La Aldea de San Nicolás durante la madrugada.

En detalle, para este miércoles la Aemet pronostica un amanecer en Canarias con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna llovizna dispersa a primeras horas, para ir abriéndose claros durante las horas centrales del día.

En las vertientes norte y oeste de las islas más orientales, los cielos permanecerá nubosos de madrugada tendiendo a poco nuboso con el transcurso de las horas. En el resto de zonas se mantendrán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas, siempre según la Aemet, se mantendrán con pocos cambios, excepto por ligeros ascensos de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas. Así, se esperan alcanzar los 32 grados centígrados localmente en el sur de la isla de Fuerteventura y en las medianías del sur y oeste de Gran canaria.

También en Tenerife no se descarta que se alcancen los 30 grados centígrados en las vertientes orientadas al sur y sureste.

El viento se mantendrá moderado del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día en aquellas vertientes orientadas al sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte, principalmente en la isla de Gran Canaria.

Para el jueves ya se espera un incremento de las temperaturas que, según la Aemet, podrían superar los 34 grados. En concreto, la previsión dibuja a primeras horas unos cielos nubosos en el norte de las islas, que tienden a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, y con intervalos en el resto de islas, mientras que las cumbres y resto de vertientes permanecerán poco nubosos o despejados.

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Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas del las islas montañosas, y con pocos cambios en el resto de zonas. Se superarán los 34 grados centígrados en las cumbres y en las medianías orientadas al este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria, y los 32 grados en el interior sur de Fuerteventura y en medianías del sur de Tenerife.