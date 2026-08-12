1.185 millones de euros: Gran Canaria rompe su techo en el segundo trimestre con una facturación récord

Gran Canaria cerró el segundo trimestre de 2026 con una facturación turística de 1.185,1 millones de euros, un 0,48% más que entre abril y junio del año anterior y el mayor volumen registrado para este periodo, según los datos difundidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). El resultado coincide con un descenso en el número de visitantes, que se situó en 991.642 turistas, un 2,8% menos que en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con las cifras de Frontur.

El comportamiento del gasto individual permitió mantener los ingresos pese a la reducción de las llegadas. El gasto medio por turista alcanzó los 1.383,91 euros, un 4,51% más, mientras que el gasto medio diario aumentó un 4,13%, según informa Turismo de Gran Canaria

La evolución apunta así a un segundo trimestre con menor volumen de visitantes, pero con un desembolso superior por persona. A estos datos se suma el comportamiento registrado durante julio en las conexiones internacionales. Según Aena, ese mes llegaron a Gran Canaria 309.614 pasajeros procedentes del extranjero, un 4,6% más que en julio de 2025. En el acumulado del año, la llegada de pasajeros extranjeros presenta un crecimiento del 1,03%.

Mayor gasto por visitante

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, señaló que las cifras reflejan una facturación prácticamente estable pese al descenso de turistas, apoyada en el incremento del gasto individual y diario.

Imagen de archivo de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana. / José Carlos Guerra

“Los datos del segundo trimestre muestran que Gran Canaria mantiene prácticamente estable su facturación turística pese a la caída del número de turistas, gracias al aumento del gasto por visitante y del gasto diario”, afirmó.

Álamo relacionó este comportamiento con la estrategia de incrementar el rendimiento económico asociado a cada visitante, al tiempo que apuntó a la necesidad de observar la evolución de algunos mercados tradicionales. Según explicó, el objetivo es elevar el valor generado por la actividad turística sin depender de incrementos elevados en el número de llegadas.

Países Bajos lidera el crecimiento

Las cifras muestran diferencias relevantes entre los principales mercados emisores. Países Bajos registró el mayor incremento del gasto total, con una subida del 34,44%, hasta alcanzar los 122,7 millones de euros. Son 31,4 millones más que en el segundo trimestre de 2025.

También aumentó el gasto medio de los turistas neerlandeses, que alcanzó los 1.609,67 euros, un 23,43% más.

El grupo estadístico correspondiente a otros países incrementó su gasto un 9,04%, con 26,8 millones de euros adicionales, mientras que el gasto por turista creció un 11,51%. El mercado español también evolucionó al alza: su gasto total aumentó un 7,27% y el gasto medio por turista, un 9,36%.

Retroceso de los mercados nórdicos

En sentido contrario, los mercados nórdicos registraron la mayor caída del trimestre. Su gasto total descendió un 26,15%, hasta situarse en 110,8 millones de euros, lo que representa 39,3 millones menos que un año antes. El gasto medio por turista también disminuyó, en este caso un 9,32%.

El Reino Unido redujo su gasto total un 2,89%, mientras Alemania registró una caída del 4,69%. En el mercado alemán, sin embargo, el gasto medio por turista aumentó un 9,08%.

Para Carlos Álamo, las diferencias entre mercados reflejan el efecto de una composición más diversificada de la demanda. El consejero sostuvo que una menor dependencia de los principales países emisores permite compensar las caídas de determinadas nacionalidades con la evolución favorable de otras.

Cambios en la composición de la demanda

El comportamiento registrado entre abril y junio muestra una redistribución del gasto turístico entre los distintos mercados. Mientras algunos emisores tradicionales reducen su aportación total, otros ganan peso y presentan incrementos tanto en facturación como en gasto individual.

Álamo considera que será necesario seguir la evolución de los mercados tradicionales y, al mismo tiempo, consolidar aquellos que están registrando un comportamiento positivo. Los datos del segundo trimestre sitúan así el aumento del gasto por visitante como uno de los principales factores que han permitido a Gran Canaria mantener sus ingresos turísticos pese al descenso del número de turistas.