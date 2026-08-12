Solo unas 17 de playas de Gran Canaria ofrecen baño asistido diario durante el verano

La intensa ola de calor que ha dejado cinco jornadas consecutivas con temperaturas superiores a los 40 grados en distintos puntos de Gran Canaria ha vuelto a convertir las playas en el principal refugio frente a las altas temperaturas. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad o movilidad reducida, llegar al agua continúa siendo una carrera de obstáculos. Solo unas 17 playas de la Isla mantienen durante el verano un servicio diario de baño asistido.

La accesibilidad total no es viable en los cerca de 60 arenales de Gran Canaria, ya que algunos espacios naturales conservan precisamente su atractivo por la escasa intervención humana. No obstante, en las playas urbanas y turísticas la inclusión va mucho más allá de instalar una rampa hasta la arena. Requiere personal formado que preste apoyo de forma constante, sillas anfibias o muletas de baño, pasarelas, zonas de sombra, aseos y duchas adaptadas y aparcamientos reservados, tal y como recoge la ONU.

En la práctica, esa combinación de recursos humanos y materiales se concentra, en mayor o menor medida, en Las Canteras y Alcaravaneras (Las Palmas de Gran Canaria); Melenara (Telde); Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín, Meloneras y Las Burras (San Bartolomé de Tirajana); Playa de Mogán, Puerto Rico, Anfi y Amadores (Mogán); El Puertillo (Arucas); Sardina (Gáldar); Las Nieves (Agaete); El Burrero (Ingenio) y Playa de Arinaga (Agüimes). Si bien, no todas cuentan con personal asistente durante todo el año, ya que hay municipios que contratan los servicios por temporadas.

Estacionalidad y trato del personal

Eduardo Martínez, miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Las Palmas y usuario de silla de ruedas desde hace trece años, considera que el principal problema sigue siendo la estacionalidad de los servicios humanos. "Hay muchos ayuntamientos que solo ofrecen baño asistido en Semana Santa y durante el verano", explica.

Eduardo Martínez, miembro de Cocemfe, considera fundamental que el personal esté formado y la señalización

En este sentido, Martínez insiste en que la calidad del servicio no depende únicamente del material disponible. "Es fundamental que el personal esté formado, tanto en el trato como en la forma de realizar las transferencias a la silla anfibia y durante el baño asistido", señala.

También considera importante que la señalización sea lo más clara posible acerca de los horarios y fel uncionamiento de los dispositivos porque, según denuncia, "muchas playas tienen el equipamiento, pero después el usuario tiene que buscarse la vida". Y considera insuficientes algunos horarios: "Hay playas donde el servicio termina a las cuatro de la tarde, precisamente cuando mucha gente quiere ir al mar", lamenta.

Además, otro de los condicionantes que cita Martínez es ajeno a las competencias municipales: el estado del mar. Como ejemplo, expone playa como San Agustín o Maspalomas, donde el baño es más complicado debido al oleaje y al viento, es más difícil el acceso al baño; de hecho, recuerda que cuando ondea la bandera amarilla o roja por motivos de seguridad, las personas con movilidad reducida no pueden entrar al agua.

Las Canteras, accesible todo el año

Para Martínez, la principal referencia es Las Canteras, que mantiene durante todo el año el servicio más completo de la Isla. Dispone de asistencia permanente de Cruz Roja, rampas, itinerarios accesibles, aparcamientos reservados, duchas, aseos y vestuarios adaptados, zonas de sombra, sillas y muletas anfibias, además de un parque infantil inclusivo. "Aunque podría mejorar la asistencia y los aparcamientos", indica Martínez.

Alcaravaneras también conserva uno de los dispositivos más consolidados de Gran Canaria. En Telde, Melenara concentra el principal servicio adaptado del municipio y continúa reforzando sus instalaciones, mientras que resto de playas del municipio carece de asistencia al baño.

Personal de Cruz Roja, sillas de baño para personas con movilidad reducida y área de sombra en la playa de Las Canteras. / Andrés Cruz

En San Bartolomé de Tirajana, Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín, Meloneras y Las Burras ofrecen un servicio gratuito de baño asistido gestionado por Cruz Roja todos los días entre las 10.00 y las 17.00 horas, horario que se amplía hasta las 19.00 entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. A ello se suman mejoras como rampas, pasarelas, duchas y aseos adaptados, destacando especialmente Playa del Inglés, "aunque muchas veces te ponen la pega de viento y oleaje", matiza Martínez.

En Mogán, Martínez destaca que el Ayuntamiento "ha hecho un esfuerzo, sobre todo en Playa Mogán, que es el que mejor funciona en el municipio", ya que cuenta con cuentan con sillas anfibias, duchas adaptadas, accesos sin barreras y asistencia al baño. También Puerto Rico, aunque con más carencia y Amadores y Anfi, gestionados por empresas privadas, que disponen de equipamiento y de apoyo personal, aunque para Martínez "podría mejorar".

Las Canteras mantiene durante todo el año la accesibilidad con personal de Cruz Roja y equipamientos adaptados

En el norte disponen de personal y de dispositivos específicos Las Nieves, en Agaete; así como en El Puertillo, en Arucas, mientras que Sardina, en Gáldar, ha incoporado este verano una grúa adaptada para facilitar el acceso al mar de personas con movilidad reducida que practican buceo. En el sureste, El Burrero (Ingenio) y Playa de Arinaga (Agüimes), además de personal externo para el verano, cuentan con silla anfibia y equipamientos accesibles para personas con movilidad reducida.

Servicio de asistencia al baño en silla anfibia en la playa de Arinaga. / LP/DLP.

El transporte

Martínez también señala que el desplazamiento hasta las playas continúa siendo otra de las principales barreras para muchas personas con movilidad reducida. Aunque las líneas de Global que conectan con las principales zonas de baño disponen de vehículos adaptados, la disponibilidad de plazas reservadas resulta insuficiente en determinados trayectos, especialmente durante los fines de semana y en verano, cuando la demanda aumenta.

Las carencias en accesibilidad en las guaguas también suponen una barrera en los desplazamientos

Ante ello, Martínez reclama analizar toda la denominada "cadena de accesibilidad", desde el transporte hasta el acceso al agua. "No todas las rampas funcionan correctamente ni en las guaguas urbanas ni en Global. También faltan sistemas de información accesibles para personas con discapacidad visual y más plazas de aparcamiento reservadas. De poco sirve tener una playa adaptada si luego no puedes llegar o no tienes dónde estacionar", resume.

Mejoras insuficientes

En cualquier caso, Martínez reconoce que la accesibilidad de las playas ha mejorado en los últimos años, aunque considera que el avance sigue siendo insuficiente. Ene ste sentido, su principal reivindicación es que el baño adaptado deje de ser un servicio estacional y pase a prestarse durante todo el año, ya que "las personas con discapacidad lo somos los 365 días".

Asimismo, plantea una mayor flexibilidad en la gestión de los servicios de baño asistido, poniendo como ejemplo a los cruceristas y visitantes que llegan a la Isla para pasar un solo día y que, en algunos casos, no pueden acceder al servicio porque se exige solicitarlo con al menos 24 horas de antelación. Ddeberíamos ser más adaptativos a las circunstancias", apunta.