La Aldea corta calles y prohíbe aparcar por el Festival Palmeras 2026

Los conductores que circulen por La Aldea de San Nicolás deberán tener en cuenta varios cambios desde este jueves 13 de agosto. El Ayuntamiento activará un dispositivo especial de tráfico por el Festival Palmeras 2026 que incluye cortes de calles y prohibiciones de aparcamiento en los alrededores de la Avenida de San Nicolás.

Las primeras restricciones comenzarán a las 17.00 horas del jueves y algunas se mantendrán hasta las 22.00 horas del domingo 16 de agosto, coincidiendo con el montaje, celebración y desmontaje del evento.

La zona más afectada será la Avenida de San Nicolás y sus conexiones con Juan XXIII, Román Rodríguez Rodríguez, Islas Canarias y Federico Rodríguez Gil.

Los primeros cortes empiezan este jueves a las 17.00 horas

Para facilitar el montaje de las infraestructuras del festival, se cerrará al tráfico la parte superior de la Avenida de San Nicolás, en el tramo próximo al antiguo cementerio.

La restricción afectará también a la calle Juan XXIII y al vial de acceso desde la calle Román Rodríguez Rodríguez.

Este primer corte estará vigente desde el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas hasta el domingo 16 a las 22.00 horas.

El sábado por la noche se amplía el cierre

Durante la celebración del Festival Palmeras, el dispositivo será más amplio.

Desde las 19.00 horas del sábado 15 de agosto hasta las 07.00 horas del domingo 16, permanecerá cerrada la Avenida de San Nicolás desde la rotonda con la calle Federico Rodríguez Gil hasta su encuentro con Juan XXIII.

El corte afectará además a la calle Islas Canarias y al acceso desde Román Rodríguez Rodríguez.

Será, por tanto, el tramo horario con mayores restricciones de toda la programación.

Prohibido aparcar desde Ezequiel hasta el cementerio

Los cambios no afectan únicamente a la circulación.

Desde este jueves 13 a las 17.00 horas estará prohibido estacionar en el tramo comprendido entre la calle Ezequiel y el cementerio, en la parte superior de la Avenida de San Nicolás.

La prohibición se mantendrá durante el desarrollo del festival y se extenderá también a los terrenos de tierra anexos a la avenida.

El objetivo es dejar libre el espacio necesario para la instalación de las infraestructuras y para el dispositivo de seguridad.

El domingo continuarán los cortes por el desmontaje

Una vez termine la noche principal del festival, las restricciones continuarán durante parte del domingo.

La zona superior de la Avenida de San Nicolás permanecerá cerrada entre las 07.00 y las 22.00 horas para permitir las labores de desmontaje.

Además, los terrenos de tierra anexos y las vías paralelas situadas a ambos lados de la avenida estarán cortados entre las 14.00 y las 22.00 horas de ese mismo domingo.

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El Ayuntamiento pide a los conductores que estén atentos a la señalización provisional y sigan las indicaciones de la Policía Local y de los operarios municipales.