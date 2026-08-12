Artenara acoge la XXIII edición de 'Una Noche en Artenara' con la primera mujer timplista en el cartel del festival

La Plaza de San Matías de Artenara será el escenario, el próximo 22 de agosto, de la vigesimotercera edición de 'Una Noche en Artenara', el concierto que desde 2002 rinde homenaje al compositor y timplista José Antonio Ramos, natural de este municipio cumbrero y fallecido en 2008. La cita se enmarca dentro de las fiestas de la Virgen de la Cuevita desde el 14 hasta el 31 de agosto.

La edición de 2026 traerá una novedad: por primera vez en la historia del festival, el cartel incorpora la presencia de mujeres timplistas, con Laura Martel como una de las protagonistas, junto a los solistas Iván Quintana y Ana Gil, dos de las voces más reconocidas del nuevo folclore canario. Les acompañará sobre el escenario una banda formada por el timplista Yone Rodríguez, el batería Javier Ramírez, el bajista Fofi Louson, el pianista Alberto González y la flautista Gladys Pérez, bajo la dirección musical de Juan Sebastián Ramírez.

El evento nació hace más de dos décadas de la mano del propio José Antonio Ramos, quien participó en las seis primeras ediciones. Su propósito, fiel al espíritu de su creador, ha sido siempre tender puentes entre artistas procedentes de la música popular, el jazz y el pop. Por Artenara han pasado a lo largo de estos años nombres como Mestisay, Taburiente, Kepa Junkera, Troveros de Asieta, Domingo Rodríguez 'El Colorao', Nono García, Javier Ruibal, Totoyo Millares, Mari Carmen Mulet, Fabiola Socas, Javier Paxariño, Polo Ortí o Germán López.

La trayectoria de José Antonio Ramos arrancó en Trío Timple, con los discos 'Más que un sueño' (1990) y 'Tanekra' (1995), antes de debutar en solitario con 'Los Cuatro Gigantes' en 1998. Su legado sigue vivo cada mes de agosto en la Cumbre de Gran Canaria, donde músicos y amigos vinculados al timplista se reencuentran en un concierto que profundiza en su huella artística y humana a través del testimonio y la música de quienes fueron sus alumnos, compañeros y colaboradores.

Durante la presentación del evento este miércoles, la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, destacó que la cita sigue sosteniendo "un legado importante" en torno a la figura de José Antonio Ramos y a "ese trabajo exquisito" que construyó en una carrera truncada demasiado pronto. Medina reconoció que siempre queda la pregunta de "lo que pudo haber sido" del músico que aunque "sigue participando de otra manera" y se mantiene "muy presente" en cada nueva cita.

Sobre la edición de este año, destacó que las voces femeninas tendrán un papel muy presente, con solistas "muy conocidos, muy reputados", y expresó su deseo de que la propuesta sea del agrado de quienes se acerquen hasta Artenara para disfrutar de una noche más de música popular canaria fusionada, "como él solo sabía hacer sonar".