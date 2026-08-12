Aviso amarillo en la mitad sur de Gran Canaria por temperaturas altas y nueva alerta por riesgo de incendios forestales

La Agencia Estatal de Meteorología amplía el aviso amarillo por temperaturas en torno a los 34 grados, sin descartar que suban a los 37 grados en la mitad sur de Gran Canaria, a las jornadas de este jueves y viernes, mientras el Gobierno de Canarias reactiva por segunda vez en este mes de agosto la alerta por riesgo de incendios forestales.

Esta alerta afecta a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, mientras que en Gran Canaria abarca la zona de cumbres, y las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud.

A ello se suma que el Cabildo también amplía hasta este viernes 14 de agosto el dispositivo preventivo activado ante el eclipse y las Perseidas, lo que implica, como “medida extraordinaria”, el cierre del macizo de Tamadaba y su vía de acceso al tráfico rodado, la GC-216, para garantizar la seguridad y reducir el riesgo de incendios forestales, según expone la corporación insular.

Este nuevo aviso amarillo por temperaturas ya pintaba desde este miércoles el este, oeste y sur de Gran Canaria, por un incremento de los valores que anotaron su máxima en Tunte a las dos de la tarde, con un registro de 34,7 grados centígrados. El ranquin lo completaban Tasarte, con 32,6 grados; Tejeda, con idéntica temperatura; Santa Cruz de Tenerife, con 31,8 grados; y el aeropuerto de Lanzarote, con 30,8.

También el viento reclamaba su protagonismo en el Valle de Agaete, con rachas de hasta 79 kilómetros por hora durante la madrugada. De igual modo superaron los 70 kilómetros por hora en Arrecife, La Aldea de San Nicolás y el aeropuerto de Gran Canaria.

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Para este jueves, el pronóstico de la Aemet contempla unos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas con apertura de algún claro durante la tarde, y poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes. Las temperaturas continuarán con pocos cambios o en ligero ascenso en las costas, que será moderado en medianías y zonas altas. Se esperan superar los 34 grados en las cumbres y medianías orientadas al este, sur y oeste de Gran Canaria, y localmente los 37 grados. Se superarán los 32 en el interior sur de Fuerteventura y en las medianías del sur de Tenerife y La Gomera, sin descartar los 34 grados localmente. El viento soplará moderado del nordeste, y fuerte en los litorales del sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.