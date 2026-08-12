El bar de Gran Canaria donde disfrutar de un menú casero completo por menos de 15 euros: raciones generosas a precios económicos
El establecimiento ofrece un menú diario completo de lunes a viernes
Muchos vecinos y turistas buscan lugares en los que disfrutar de comida casera, servicio rápido y precios económicos en Gran Canaria. En Telde se encuentra Bar Cafetería La Cooperativa, un establecimiento en el que los clientes podrán disfrutar de platos caseros por menos de 15 euros.
Un menú del día completo
Uno de los grandes reclamos del bar es su menú del día, disponible de lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas (o hasta fin de existencias). Por 13 euros por persona, los clientes pueden disfrutar de:
- Primer plato a elegir
- Segundo plato a elegir
- Pan con alioli
- Postre
- Bebida
La propuesta del establecimiento se centra en ofrecer a sus clientes cocina casera, raciones generosas a precios económicos y una atención cercana que haga que los comensales disfruten como en casa.
Platos del día y especialidades
Además del menú diario, el establecimiento ofrece diferentes platos dependiendo el día. Estas propuestas tiene un precio un poco más elevado, pero también incluyen pan con alioli, bebida y postre.
Los sábados no preparan menú, pero cuentan con sugerencias gastronómicas que conquistan en cada bocado.
El establecimiento apuesta por ofrecer un servicio cercano y rápido, haciendo que sus clientes quiere repetir la experiencia tanto por las elaboraciones como por la atención del personal.
Horario y ubicación
Bar Cafetería La Cooperativa se encuentra en la calle Cánovas del Castillo, 114, en Telde. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y resaltan la relación calidad-precio que ofrecen.
Abre de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario y ofrece servicio de 8:00 a 16:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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