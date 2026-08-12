Una carrera solidaria llenará de color Playa del Inglés

Maspalomas estrena este sábado la Servatur Rainbow Family, una carrera deportiva y solidaria que se celebrará en el Parque Europeo, en Playa del Inglés, y que destinará parte de la recaudación de las inscripciones a la Fundación Pequeño Valiente, dedicada al acompañamiento de niños con cáncer y sus familias. La primera edición se enmarca además en la celebración del 50 aniversario de la cadena Servatur.

La jornada comenzará a las 16.00 horas con la recogida de la bolsa del corredor y tres horas de actividades infantiles y familiares, antes de la salida de las pruebas. El programa está planteado para participantes de diferentes edades y niveles, con una modalidad participativa y otra competitiva.

La Rainbow Family Mile permitirá recorrer 1,6 kilómetros caminando, trotando o corriendo, mientras que la Rainbow 5K ofrecerá un recorrido de cinco kilómetros para quienes quieran competir y medir sus tiempos. La salida de ambas modalidades está prevista a partir de las 19.30 horas, después de un calentamiento colectivo.

Una tarde colorida

El recorrido estará acompañado por música, animación y los tradicionales polvos Holi, que marcarán el carácter festivo de la cita. La organización plantea el evento como una actividad abierta a familias, amigos, compañeros y vecinos, con el deporte como punto de encuentro.

Tras las carreras habrá una fiesta al aire libre con la entrega de premios de la modalidad competitiva. La programación continuará con un concierto de Los Salvapantallas, que pondrá música a la recta final de la jornada.

El evento concluirá con un Gran Sorteo Final entre los participantes, con distintos premios y sorpresas. La organización busca así combinar la celebración del aniversario de Servatur con una iniciativa de carácter deportivo y social.

Apoyo a Pequeño Valiente

Una parte de los ingresos obtenidos mediante las inscripciones se destinará a la Fundación Pequeño Valiente para respaldar los proyectos de asistencia y acompañamiento que desarrolla con menores con cáncer y sus familias en Canarias.

La organización mantiene abierta la inscripción hasta la medianoche de este miércoles para las modalidades de 1,6 kilómetros, 5K y dorsal 0 o donativo. La participación puede formalizarse a través de la plataforma habilitada por la organización.

La I Servatur Rainbow Family Maspalomas está organizada por Top Time Eventos y cuenta con Servatur Hotels & Resorts y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como impulsores, además de la colaboración de Hospitales San Roque, Euronordic, Canafruit, Emicela, Aguas de Teror y Sloan.

Noticias relacionadas

La cita contará también con entidades colaboradoras en los sorteos, entre ellas Angry Birds Activity Park, Holiday World Maspalomas, Multiacuatic, Acuario Poema del Mar y las agencias de viajes Ving, Tjäreborg y Spies.