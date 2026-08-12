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Comienza la preventa para ver a Don Omar en Gran Canaria: dónde comprar las entradas

El cantante actuará el 24 de julio de 2027 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, donde cerrará la etapa europea de su gira mundial

Crecen los rumores de un posible concierto de Don Omar en Canarias

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La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

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La preventa de entradas para el concierto de Don Omar en Gran Canaria ya ha comenzado. El cantante puertorriqueño actuará el próximo 24 de julio de 2027 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, como parte de su gira internacional The Last King World Tour.

El propio artista ha promocionado la apertura de la preventa mediante un mensaje dirigido a sus seguidores canarios. "Gran Canaria, nos faltaba esta cita", escribió Don Omar en su cuenta oficial de Instagram.

El intérprete de canciones como Danza Kuduro, Dale Don Dale o Salió el sol cerrará en la isla esta etapa de su recorrido por Europa. "El 24 de julio cerramos esta etapa de la gira en Europa juntos y quiero que sea por todo lo alto", aseguró.

Dónde comprar las entradas para Don Omar en Gran Canaria

Para acceder a la preventa, los interesados deben registrarse previamente en la página oficial de Don Omar. Una vez completado el registro, los seguidores reciben un código que permite entrar en la plataforma habilitada para adquirir las localidades.

La preventa comenzó este miércoles 12 de agosto a las 11.00 horas en Canarias, las 12.00 horas en la Península. Desde la agenda de conciertos de la web oficial del artista se puede seleccionar la fecha de Gran Canaria y acceder al proceso de compra.

La organización no ha comunicado por el momento todos los detalles relacionados con los precios y las diferentes categorías de entradas. Se recomienda realizar la compra únicamente desde los enlaces oficiales para evitar posibles fraudes o recargos procedentes de páginas de reventa.

Gran Canaria cerrará la gira europea

La actuación en el Anexo del Estadio de Gran Canaria será la última parada de la etapa europea de The Last King World Tour. Antes de llegar a la isla, Don Omar pasará por ciudades como Zúrich, París, Berlín, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid, Valencia, Málaga y Lisboa.

El concierto en Gran Canaria se celebrará dos días después de su actuación en el MEO Arena de Lisboa, prevista para el 22 de julio. La gira europea comenzará el 24 de junio en Zúrich y recorrerá varios de los principales recintos y estadios del continente.

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La cita supondrá el regreso a Gran Canaria de una de las figuras más reconocidas del reguetón internacional, con un espectáculo que repasará los grandes éxitos de su trayectoria.

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