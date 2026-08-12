Fontanales se llena de sabor local bajo 1.300 paraguas de colores por la Feria Km.0

Fontanales se convertirá este fin de semana en uno de los principales escaparates del producto local de Gran Canaria. La localidad norteña celebrará los días 15 y 16 de agosto la 39ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, coincidiendo con las fiestas de San Bartolomé.

Bajo el lema La Feria del Verano, la cita reunirá a 45 productores procedentes de 15 municipios de la isla. Agricultores, ganaderos y productores agroalimentarios ofrecerán al público una amplia selección de alimentos elaborados o cultivados en Gran Canaria.

La feria se instalará en la explanada del Colegio de Fontanales y abrirá sus puertas de 09.00 a 14.00 horas durante ambas jornadas.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la instalación de 1.300 paraguas de colores sobre la explanada. Además de proporcionar sombra a los productores y visitantes, crearán una llamativa estampa en pleno verano grancanario.

La Feria Km.0 forma parte del programa de las Fiestas de San Bartolomé de Fontanales y está promovida por el Ayuntamiento de Moya dentro del programa Dinamiza Rural de GMR Canarias y el Gobierno de Canarias.

Transporte desde Las Palmas de Gran Canaria

La organización habilitará un servicio de transporte directo desde la Fuente Luminosa, en Las Palmas de Gran Canaria, para facilitar la asistencia durante los dos días de feria.

El billete de ida y vuelta tendrá un precio de cinco euros y será necesario reservar previamente a través de la página oficial de la Feria Km.0 Gran Canaria.

Guagua gratuita para desplazarse por Fontanales

También estará disponible un servicio gratuito de transporte dentro de Fontanales. La guagua realizará en un único sentido el circuito circular establecido por el Ayuntamiento de Moya, con el objetivo de facilitar el acceso desde las zonas de estacionamiento hasta el recinto.

Este servicio funcionará tanto el sábado como el domingo, entre las 09.00 y las 14.00 horas.

La Feria Km.0 Gran Canaria busca fomentar el consumo de productos de proximidad y acercar a los visitantes el trabajo que desarrollan agricultores, ganaderos y pequeños productores. La iniciativa también pretende dinamizar la economía de los municipios rurales y contribuir a la conservación del paisaje de la isla.