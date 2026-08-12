La `Historia de los Juegos Olímpico´ llega a Guía con la gran cabalgata de carrozas de sus fiestas patronales

La semana grande de las fiestas de La Virgen 2026 en Guía llega a su fin.

Guía celebra desde este jueves hasta el próximo domingo los actos principales de la semana grande de sus fiestas de La Virgen y como antesala del fin de semana, este jueves 13 de agosto a partir de las 22:00 horas el municipio celebra su gran cabalgata de carrozas. Con la temática "La Historia de los Juegos Olímpicos", el desfile recorrerá las calles del casco histórico acompañada de los papagüevos al completo, las bandas de música, las majorettes - bailarinas- y más sorpresas a descubrir ese mismo día. Al final del recorrido de la gran cabalgata dará comienzo, en la Plaza Grande de la ciudad, el concierto del cantante Aduén Amaya para continuar con los festejos nocturnos.

En la víspera del día principal de La Virgen, el viernes 14, tendrá lugar el concierto del argentino Coti, una de las grandes citas de las fiestas de este año. Tras la actuación la noche continuará con una gran verbena de amanecida que será ambientada por las orquestas Star Music y Furia Joven y el DJ Airam Vega, además del DJ Promaster en la zona de los chiringuitos. La celebración estará acompañada de un refuerzo de guaguas por parte de Global para toda la noche del viernes y madrugada del sábado desde San Telmo a Guía y de regreso a la capital de la isla.

Un espectáculo sin fuegos artificiales

A la media noche del mismo viernes tendrá lugar al celebración del gran espectáculo de luz y sonido. El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, explicó en la presentación de las fiestas que el espectáculo se trata de una propuesta escénica en sustitución de los fuegos artificiales, que este año han sido eliminados de la programación para alcanzar unas fiestas inclusivas y respetuosas con las personas más sensibles y los animales.

El espectáculo consistirá en la proyección de un viddeomapping que se proyectará en la fachada de la Iglesia y en el que se mostrará la historia y patrimonio de Guía así como la forma en la que los guinenses sienten y viven el municipio. Las imágenes mostrarán los barrios, fiestas, gastronomía y generaciones de personas que han ido construyendo la identidad del municipio, convirtiendo así la fachada del edificio en un reflejo de la memoria colectiva de Guía.