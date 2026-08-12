Intersindical Canaria respalda a los funcionarios de Santa María de Guía y denuncia trabas a su libre decisión democrática

Intersindical Canaria quiere expresar públicamente su respaldo firme, absoluto e inequívoco a los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía que se han visto involucrados en un procedimiento judicial promovido por un representante de CCOO a raíz de su participación en una asamblea de trabajadores celebrada el pasado 22 de junio de 2026.

En dicha asamblea, la plantilla ejerció un derecho tan elemental como incuestionable: participar, debatir y votar libremente sobre quién debe ejercer su representación sindical. La decisión adoptada por UNANIMIDAD fue la revocación de la actual Junta de Personal y la convocatoria de un nuevo proceso electoral.

Desde Intersindical Canaria consideramos especialmente grave que la participación de los trabajadores en una asamblea pueda acabar derivando en acciones judiciales individualizadas contra quienes ejercieron su derecho a participar y votar. La democracia sindical no puede quedar subordinada a los intereses particulares de ninguna organización ni puede convertirse en un terreno vedado para aquellos trabajadores que discrepen de sus actuales representantes.

Los trabajadores no son propiedad de ningún sindicato. Sus votos tampoco.

La representación sindical nace de la voluntad de los trabajadores y debe mantenerse mientras cuente con su confianza. Cuando una plantilla considera que ha llegado el momento de cambiar a sus representantes, esa decisión debe ser respetada y canalizada mediante los mecanismos democráticos establecidos, no combatida mediante actuaciones destinadas a impedir o retrasar el ejercicio de ese derecho.

Intersindical Canaria denuncia que, durante los últimos meses, los funcionarios del Ayuntamiento de Santa María de Guía han tenido que afrontar diversos obstáculos para poder ejercer con normalidad su derecho a elegir libremente a sus representantes. La utilización de procedimientos judiciales y la solicitud de medidas cautelares dirigidas a suspender los efectos de la decisión adoptada por la asamblea y a impedir la celebración de nuevas elecciones, lejos de contribuir a resolver el conflicto, profundizan la confrontación y generan una situación de bloqueo que perjudica al conjunto de la plantilla municipal.

No podemos aceptar como normal que diecinueve trabajadores municipales y el propio Ayuntamiento se vean arrastrados a un procedimiento judicial por el mero hecho de haber participado en una asamblea en la que se debatió y votó de forma libre y secreta sobre la representación sindical.

Desde Intersindical Canaria queremos dejar algo muy claro: nadie debe tener miedo a participar, votar o expresar libremente su voluntad en una asamblea de trabajadores.

La libertad sindical no consiste únicamente en poder presentarse a unas elecciones. También significa que los trabajadores puedan retirar su confianza, promover cambios, elegir nuevos representantes y participar activamente en las decisiones que afectan a su representación colectiva.

Por ello, hacemos un llamamiento a Comisiones obreras para que respeten escrupulosamente la voluntad democrática de la plantilla, abandonen cualquier dinámica de confrontación y permitan que sean los propios trabajadores quienes, mediante su voto, determinen quiénes quieren que los representen.

No corresponde a ningún sindicato decidir cuándo una plantilla puede cambiar a sus representantes. Corresponde a los trabajadores.

Intersindical Canaria permanecerá atenta y vigilante ante el desarrollo de este procedimiento y prestará todo su apoyo a los trabajadores afectados, defendiendo hasta las últimas consecuencias, dentro del marco legal, su derecho a participar y decidir libremente sobre su representación sindical.

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Porque hay principios que no pueden negociarse: la libertad sindical, la participación de los trabajadores y el derecho al voto deben estar por encima de cualquier interés particular.