Empleo
Una lanzadera de empleo orientará a las personas paradas en San Bartolomé de Tirajana
El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Cabildo de Gran Canaria, ofrecerá orientación laboral gratuita hasta enero de 2027
África Tornos
La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria impulsa una nueva lanzadera de empleo en San Bartolomé de Tirajana. Esta iniciativa, que se desarrollará entre agosto de 2026 y enero de 2027, ofrecerá orientación laboral gratuita a personas en situación de desempleo mayores de 18 años. El plazo de inscripción se encontrará abierto hasta el 17 de agosto y aun quedan plazas disponibles.
Este proyecto llamado `Lanzadera de Empleo Nómada´ se desarrolla en el marco del programa ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ a través de la Fundación Santa María La Real. Es una edición itinerante que espera contar con la participación de hasta 80 personas que tengan el objetivo de actualizar sus competencias y enfocar su búsqueda de empleo.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria financia el 40% del programa con una aportación de 86.190 euros, mientras que el otro 60% restante correspondiente a 129.285 euros está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y se enmarca en el convenio de colaboración para la coordinación y ejecución de programas propios de políticas activas de empleo en la isla entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Cabildo de Gran Canaria.
El programa, dirigido a personas desempleadas que residan en el municipio, independientemente de su sector profesional o nivel educativo, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas participantes mediante una orientación adaptada a las necesidades del mercado actual. Entre las aptitudes que los participantes desarrollarán en el programa se encuentran competencias transversales y digitales, mejorar las habilidades para afrontar procesos de selección y orientar la búsqueda hacia su objetivo profesional.
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