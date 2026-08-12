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Empleo

Una lanzadera de empleo orientará a las personas paradas en San Bartolomé de Tirajana

El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Cabildo de Gran Canaria, ofrecerá orientación laboral gratuita hasta enero de 2027

El consejero Juan Díaz presenta la nueva lanzadera de empleo

El consejero Juan Díaz presenta la nueva lanzadera de empleo / LP/DLP

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África Tornos

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria impulsa una nueva lanzadera de empleo en San Bartolomé de Tirajana. Esta iniciativa, que se desarrollará entre agosto de 2026 y enero de 2027, ofrecerá orientación laboral gratuita a personas en situación de desempleo mayores de 18 años. El plazo de inscripción se encontrará abierto hasta el 17 de agosto y aun quedan plazas disponibles.

Este proyecto llamado `Lanzadera de Empleo Nómada´ se desarrolla en el marco del programa ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ a través de la Fundación Santa María La Real. Es una edición itinerante que espera contar con la participación de hasta 80 personas que tengan el objetivo de actualizar sus competencias y enfocar su búsqueda de empleo.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria financia el 40% del programa con una aportación de 86.190 euros, mientras que el otro 60% restante correspondiente a 129.285 euros está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y se enmarca en el convenio de colaboración para la coordinación y ejecución de programas propios de políticas activas de empleo en la isla entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Cabildo de Gran Canaria.

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El programa, dirigido a personas desempleadas que residan en el municipio, independientemente de su sector profesional o nivel educativo, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas participantes mediante una orientación adaptada a las necesidades del mercado actual. Entre las aptitudes que los participantes desarrollarán en el programa se encuentran competencias transversales y digitales, mejorar las habilidades para afrontar procesos de selección y orientar la búsqueda hacia su objetivo profesional.

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