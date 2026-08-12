Muere Isidro Galván, el histórico alcalde que mandó en Moya durante 24 años consecutivos

El que fue primer alcalde de la etapa democrática hasta permanecer 24 años de forma consecutiva e hijo predilecto de Moya en 2017 Isidro Santiago Galván falleció este mediodía a los 88 años de edad. El Ayuntamiento de la Villa decreta un día de luto oficial para este jueves y las banderas ondearán a media asta.

Isidro Galván fue alcalde durante 24 años consecutivos con mayoría absoluta, desde 1979 en los inicios del periodo democrático hasta el año 2003. En total, permaneció seis mandatos seguidos al mando de la Villa. En las elecciones municipales de 1979 por Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo 2.719 votos (el 73,45 % de los electores), que le concedieron 10 de los 13 concejales, lo que demuestra el enorme respaldo de sus vecinos.

Tras dejar el partido del expresidente español Adolfo Suárez, continuará su trayectoria con Alianza Popular, Parido Demócrata Popular (PDP), como independiente por Agrupación de Centro Independiente de Moya (ACIM), Coalición Canaria y con el Partido Popular. Aunque fue el candidato más votado, se vio obligado a permanecer en la oposición entre 2003 y 2011, con Antonio Perera (CC) en la alcaldía. Durante el siguiente mandato volvió a entrar como miembro de gobierno con el entonces alcalde Poli Suárez, hoy consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Se volvería a presentar en 2015 con Unidos por Gran Canaria (UxGC) tras un periodo alejado de la política activa, si bien pese a salir elegido como concejal no llegaría a recoger el acta, dando paso a un compañero.

Gestor en años de "carencias"

En 2017 recibió de manos de Poli Suárez el título de hijo predilecto del municipio por unanimidad, por su larga trayectoria política, y "por su contribución decisiva al desarrollo de la Villa de Moya y a la consolidación de los principios democráticos inspiradores del Estado. Asimismo el Consistorio reconoce su activa participación en la vida política local y social, habiendo colaborado y participado en la creación de instituciones y entidades que perduran en la actualidad. Y valora la labor realizada por Galván al frente de la institución municipal durante décadas, como gestor en tiempos en los que la administración carecía de medios, personal y recursos económicos, formando parte de la historia reciente del municipio".

También en 1994 y 2001 fue designado por el orden rotatorio entre sus miembros presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte.

Reconocimiento

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, ha lamentado en nombre del ayuntamiento el fallecimiento de Isidro Santiago Galván Quevedo. "Su larga etapa como alcalde coincidió con años de importantes transformaciones para nuestro municipio y para la propia administración local, avanzando en la mejora de sus servicios e infraestructuras y contribuyendo al desarrollo de la Villa de Moya. Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor. Su trayectoria y su dedicación a la Villa de Moya forman parte de la historia de nuestro municipio y de la memoria de muchas generaciones". Y manifestó que en señal de respeto y reconocimiento a su figura, el Ayuntamiento de la Villa de Moya decreta un día de luto oficial mañana, jueves 13 de agosto.

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El cuerpo de Isidro Galván permanecerá hasta mañana en el velatorio municipal, y su cuerpo será enterrado en el cementerio municipal.