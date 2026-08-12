Nervios e ilusión por ver el eclipse desde la cumbre de Gran Canaria

Hoy Tejeda levanta la mirada para ver el eclipse. Las montañas que rodean el municipio sirven de escenario para una jornada que muchos canarios llevan tiempo esperando. Desde distintos puntos de las Islas han empezado a llegar en la tarde de este miércoles personas dispuestas a compartir unos minutos que prometen quedar en la memoria.

Algunos buscan el punto perfecto desde el que contemplar el cielo; otros, simplemente, un rincón tranquilo donde no perderse nada. En los miradores se habla del tiempo, de las nubes, de la hora exacta y de dónde se verá mejor. Pero, sobre todo, se habla de lo que está a punto de suceder: un eclipse solar que hará que la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y oculte una parte de su disco.

El fenómeno será visible en Canarias como un eclipse parcial. A medida que la Luna avance frente al Sol, su silueta irá cubriendo progresivamente una parte de la estrella hasta alcanzar su máximo y después retirarse poco a poco. La ocultación alcanzará hasta un 77% del disco solar según la Isla y el punto desde el que se observe.

Gabriele y Sara buscan un buen sitio para observar el eclipse en Tejeda. / LP/DLP

El cielo no llegará a oscurecerse como lo hará en las zonas de España donde el eclipse será total, pero la luz cambiará y el paisaje adquirirá durante unos minutos una apariencia distinta. Un espectáculo que, desde Tejeda, muchos han elegido vivir mirando hacia arriba.

Es el caso de Gabriele y Sara, dos italianos residentes en Telde, que llegaron preparados con un par de gafas homologadas para observar el fenómeno. "Vinimos temprano, desde las cuatro, y gracias a eso no hemos tenido mucho problema con las colas", afirmaron junto al mirador.

Momentos únicos

Estos visitantes hicieron el trabajo previo de buscar por internet cuáles son los mejores lugares para observar la ocultación. "Me gustaría pasar unos momentos únicos porque es la primera vez que lo veo de adulto y vengo con la intención de recordarlo", asegura Gabriele.

Para Sara, es una "experiencia diferente" y tiene intención de guardar las gafas para los futuros eventos marcados en el calendario de los próximos años.

Una familia se resguarda del calor en Tejeda en las horas previas al eclipse. / LP/DLP

Por otro lado, Yurena de la Nuez y Elena Santana acudieron desde Las Palmas de Gran Canaria en busca de uno de los mejores puntos para presenciar el fenómeno astronómico. Describen toda una odisea para conseguir una de las gafas con las que ver el espectáculo de forma segura: "Nos recorrimos bastantes tiendas, ópticas y supermercados y, al final, las conseguimos ayer en el Museo Elder".

Las vecinas de la capital decidieron pasar el día en la cumbre ante la posible multitud que pudiera acceder al lugar en las horas puntas y buscar un buen hueco desde mediodía. "Aprovechamos para dar un paseo, comer por aquí y guardar un buen sitio", señalan.

Un plan astronómico

A pocos metros de distancia, los madrileños Juan Díaz e Irene Verzal deciden aprovechar uno de los días de sus vacaciones para hacer un plan astronómico. "Decidimos que Tejeda era el sitio porque hemos visto que es un pueblo muy bonito. Hemos leído la historia y nos ha atraído venir aquí a ver el evento", indican.

Sin embargo, se quedan con el regusto de no presenciar la ocultación en su totalidad: "Es una pena porque sabemos que aquí se va a ver un poco menos que lo que es en la Península, pero a ver qué a ver qué nos depara", concluyen.