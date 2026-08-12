La Policía Local de Ingenio cierra julio con más de 710 denuncias en el aeropuerto y detecta dos positivos en drogas en conductores de VTC

La Policía Local de Ingenio ha cerrado el mes de julio con un elevado balance de actuaciones en el Aeropuerto de Gran Canaria tras el despliegue de un dispositivo especial de vigilancia activo durante la campaña de verano. Este operativo, diseñado para reforzar el control del transporte público, prevenir el intrusismo y ordenar el tráfico en el recinto aeroportuario, responde tanto a la petición de AENA de agilizar el flujo de vehículos en las zonas de llegadas y salidas para evitar colapsos en los accesos desde la autovía GC-1, como a las demandas del sector del transporte para garantizar la competencia leal y proteger a los profesionales que ejercen dentro de la legalidad.

Durante el primer mes de controles intensivos, la actuación policial ha abordado múltiples frentes. La ordenación de la circulación ha concentrado la mayor parte de las intervenciones, cerrando el periodo con 713 denuncias por infracciones de tráfico y estacionamientos indebidos en las vías internas. En el ámbito de la fiscalización del transporte de personas viajeras, los agentes efectuaron más de 315 comprobaciones de documentación y contratos de transfer en taxis y VTC procedentes de diversos municipios de la isla, detectando servicios irregulares, deficiencias en las acreditaciones exigidas y un caso de prestación no autorizada del servicio.

365 verificaciones de seguro obligatorio y revisiones de taxímetros

La inspección técnica y administrativa abarcó más de 365 verificaciones de seguro obligatorio e Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en taxis, guaguas y VTC, derivando en 14 denuncias por anomalías en la ITV y cuatro por carecer de seguro. Asimismo, se llevaron a cabo al menos 65 revisiones de taxímetros para comprobar el cumplimiento de las calibraciones periódicas y la habilitación de los chóferes, además de ejecutar más de 90 inspecciones sobre placas de tacógrafos y tiempos de conducción y descanso en el transporte profesional, dando traslado de las irregularidades detectadas a la Inspección de Trabajo.

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En el marco de la seguridad vial, los agentes realizaron pruebas de detección de sustancias en conductores profesionales, con un resultado de dos chóferes de vehículos VTC positivos en drogas —uno por THC y otro por cocaína—, lo que derivó en la inmovilización inmediata de los automóviles y la tramitación de las correspondientes denuncias. A pesar del número de sanciones aplicadas, el Ayuntamiento de Ingenio resalta el carácter preventivo del operativo, subrayando que la inmensa mayoría de los servicios e inspecciones realizadas arrojaron un cumplimiento estricto de la normativa vigente. El consistorio ha confirmado que mantendrá estos controles adaptados a las franjas horarias de mayor afluencia durante el resto del periodo estival.