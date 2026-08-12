Propietarios de apartamentos vivienda se oponen a una adscripción turística 'forzosa' en San Bartolomé de Tirajana

Nuevo choque entre dueños de apartamentos vivienda y el Registro de la Propiedad número 2 de San Bartolomé de Tirajana. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) denuncia la situación que, según sostiene, han vivido propietarios al acudir a las oficinas para dejar constancia formal de que no autorizaban modificaciones registrales, adscripciones a una explotación turística o limitaciones sobre sus propiedades sin su consentimiento, y donde se toparon con un formulario de «Presentación de documento» en el que uno de los apartados requería dejar constancia de «el uso turístico al que están destinadas la parcela y el inmueble».

La plataforma califica lo ocurrido de “kafkiano, sorprendente y profundamente preocupante", y considera "inadmisible" que una persona que acude al registro precisamente para expresar su rechazo a una vinculación turística se encuentre con un documento que, según su interpretación, plantea una petición en sentido contrario.

Aplicación de la Ley Turística

Los afectados por la nueva legislación del uso residencial en apartamentos vacacionales explica que esta iniciativa surge después de unas declaraciones públicas atribuidas al registrador de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana número 2 y decano del colegio profesional de Las Palmas, Diego Hermoso, sobre la aplicación de la nueva normativa turística. A raíz de ellas, la organización elaboró un modelo de instancia destinado a que los propietarios puedan dejar constancia formal de su oposición a que sus inmuebles sean adscritos a una explotación turística o sometidos a restricciones sin su autorización.

Según relatan los afectados, una propietaria presentó ese escrito de oposición y recibió entonces el formulario en cuestión, con el polémico apartado 'E'. Por ello, la organización reclama que se aclare el alcance jurídico del apartado relativo al uso turístico y las consecuencias que podría tener para el titular de la finca.

El escrito elaborado por la Plataforma también solicita que, si una empresa explotadora, promotor o tercero presenta documentación destinada a inscribir una adscripción turística, una unidad de explotación o una limitación de uso sobre una finca, el propietario sea informado formalmente antes de que se practique cualquier asiento que pueda afectar a sus derechos.

Recurso legal y administrativo

La PALT defiende que numerosos apartamentos y bungalós afectados fueron adquiridos hace décadas por particulares y que algunos constituyen además la residencia de sus propietarios. La organización anuncia que continuará analizando individualmente la documentación recibida por los afectados y que estudiará las vías administrativas y judiciales que considere oportunas.

La Plataforma defiende que cualquier modificación que pueda afectar a la situación de una propiedad debe realizarse con las correspondientes garantías y respetando los derechos de sus titulares. «No vamos a aceptar que la propiedad privada se convierta en una propiedad turística por la puerta de atrás», señala la organización en su comunicado.

Noticias relacionadas

Entre la documentación facilitada a los medios figura el modelo de oposición preparado por la asociación y el formulario que atribuye al Registro de la Propiedad número 2, en cuyo apartado E aparece la referencia al uso turístico. La organización reclama ahora que el propio registro y las instituciones competentes aclaren públicamente el alcance de esa solicitud y por qué aparece en un documento entregado, según su versión, a una propietaria que pretendía dejar constancia de su oposición a una modificación registral.