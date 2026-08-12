Santa Lucía lleva a la Romería del Pino un cereto lleno de tomates

Una gran caja cargada de tomates representará este año a Santa Lucía de Tirajana en la Romería del Pino, con la que el municipio quiere rememorar para el público de la isla su pasado agrícola y aparcero. La carreta, elaborada por el escultor local Víctor Navarro, fue presentada este miércoles en el parque de La Era junto a su autor, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y el concejal de Identidad, José Miguel Vera.

Francisco García explicó que el diseño de este año "rinde un homenaje directo a la aparcería y a la historia agrícola local, representada a través de un cereto repleto de tomates". Durante la presentación, el primer edil destacó el valor histórico y económico que ha tenido este cultivo para el desarrollo del municipio. Según explicó el alcalde, el auge de la zona de costa "se debió en gran medida a la producción tomatera", que vivió un momento clave entre las décadas de 1950 y 1960 con la llegada de trabajadores del interior de Gran Canaria y de otras islas para sumarse a las zafras. Este producto, que se exportaba hacia el mercado centroeuropeo, se consolidó como uno de los pilares fundamentales de la economía local.

Leandro Martín, José Mederos, José Miguel Vera, Francisco García, Víctor Navarro y Nelson Alemán. / LP/DLP

Asimismo, Francisco García aprovechó la ocasión para invitar a toda la ciudadanía a sumarse a la comitiva del municipio el próximo 7 de septiembre en Teror. Para facilitar el traslado, el Ayuntamiento pondrá a disposición del público un servicio de guaguas. Las plazas se podrán solicitar a partir del 1 de septiembre en el Ateneo Municipal.

La carreta quedará expuesta de forma permanente en el Museo La Zafra

Por su parte, el edil de Identidad subrayó el valor patrimonial y cultural de la nueva carreta municipal con la que el municipio participará en la Romería del Pino. Vera explicó que la decisión de centrar el diseño en el tomate responde a la intención del área de promocionar los recursos museísticos locales, en especial el Museo de la Zafra, "una de las instalaciones culturales y etnográficas más visitadas de la zona". La propuesta busca así generar una sinergia entre las festividades patronales de la isla y la divulgación del patrimonio agrícola de Santa Lucía.

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Como novedad, el edil confirmó que la obra no se desmontará tras la romería. La carreta, una pieza escultórica que destaca por sus dimensiones, que cuenta con 2,5 metros de alto por 1,80 metros de ancho, y por sus tomates de gran formato, quedará instalada de forma permanente en la entrada del Museo La Zafra. Allí podrá ser utilizada como recurso expositivo, fotocall o elemento decorativo en futuros eventos del municipio. Finalmente, el responsable de Identidad reiteró la invitación a todos los vecinos y vecinas a sumarse a la comitiva de Santa Lucía en Teror para acompañar a la carreta durante la festividad regional.