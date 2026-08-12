SPAR Gran Canaria y la Asociación Síndrome de Down: ocho años cocinando autonomía

La cocina puede ser mucho más que preparar un plato. Hacer la compra, organizar los ingredientes, mantener una correcta higiene o aprender técnicas básicas son también herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en el día a día.

Ese es uno de los objetivos de la colaboración que mantienen SPAR Gran Canaria y la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, una alianza que cumple ya ocho años y que permite desarrollar diferentes iniciativas destinadas a fortalecer la independencia y las habilidades sociales de las personas usuarias de la entidad.

Uno de los principales proyectos surgidos de esta colaboración es el aula de cocina y los talleres ‘Cocina con SPAR Gran Canaria’, que se celebran semanalmente entre septiembre y junio.

Las sesiones permiten a los participantes adquirir conocimientos básicos de cocina, pero también trabajar aspectos relacionados con la nutrición, los hábitos saludables, la higiene y otras tareas necesarias para desenvolverse con mayor independencia.

Cerca de 200 actividades desde 2023

La iniciativa culinaria no se limita al aula de cocina. También se desarrolla puntualmente en otros programas de la asociación, como el Centro de Día, el Centro Ocupacional, ‘Crecemos Juntos’, destinado a la infancia, y ‘Pandilla’, centrado en el tránsito hacia la vida adulta.

Desde la puesta en marcha de estas actividades en 2023 se han realizado aproximadamente 200 acciones, según los datos facilitados por las entidades.

La presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, Yurena Domínguez, destaca que la continuidad del acuerdo permite mantener iniciativas destinadas a «fortalecer la independencia de nuestros usuarios y el apoyo a sus familias».

Por su parte, la directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de SPAR Gran Canaria, Yubi Cisneros, pone en valor la labor de inclusión que desarrolla la asociación y su contribución al conjunto de la sociedad.

Más de un centenar de personas atendidas

La Asociación Síndrome de Down de Las Palmas desarrolla su actividad en diferentes ámbitos, desde la educación y el empleo hasta la salud física y mental, la autonomía personal y la inclusión social.

Durante el último año dio cobertura a 121 personas usuarias y 338 familiares, cifras que muestran el alcance de una labor que busca acompañar no solo a las personas con síndrome de Down, sino también a su entorno.

La renovación del convenio entre ambas entidades permitirá ahora dar continuidad a unas actividades en las que algo tan cotidiano como aprender a preparar una comida puede convertirse en un paso más hacia una vida independiente.