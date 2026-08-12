Telde pide una actuación urgente para recuperar el Barranco de Los Cernícalos

El Ayuntamiento de Telde lleva este jueves a la Junta de Gobierno una propuesta para reclamar una actuación coordinada en el Barranco de Los Cernícalos tras los daños provocados por las lluvias de la borrasca Therese. La iniciativa plantea solicitar una reunión urgente al Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas y el Gobierno de Canarias, con participación municipal y de los agricultores afectados.

La propuesta parte del seguimiento realizado por el Consistorio durante los últimos meses y del contacto mantenido con la Heredad y los usuarios de las aguas. El concejal del Distrito Cumbre, Juan Martel, ha ejercido como interlocutor para trasladar las necesidades de los aproximadamente 340 regantes y pequeños agricultores afectados.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, defiende la necesidad de intervenir sin esperar a que la situación empeore. «Estamos hablando de uno de los espacios naturales más importantes y queridos de Telde, pero también de cientos de agricultores que dependen del agua y de muchas personas que utilizan habitualmente el barranco», señala.

Daños en el cauce

Las fuertes precipitaciones del pasado invierno provocaron desprendimientos y arrastres de materiales, además de modificaciones en distintos puntos del cauce que han afectado al régimen tradicional de circulación del agua, que alcanzan a unas 170 hectáreas de regadío.

El barranco forma parte del Paisaje Protegido de Lomo Magullo y alberga formaciones de sao o sauce canario, cuya conservación está vinculada a unas condiciones adecuadas de humedad y circulación del agua. El Ayuntamiento señala además que la pérdida de humedad y la acumulación de biomasa seca pueden incrementar la vulnerabilidad frente a incendios forestales.

La situación afecta asimismo a determinados senderos y zonas de tránsito utilizados por visitantes. El Consistorio considera necesaria una revisión técnica de estos espacios, la identificación de puntos de riesgo y la recuperación de la señalización deteriorada o desaparecida como consecuencia de los temporales.

Evaluación integral

Entre los acuerdos que se someterán a la Junta de Gobierno figura solicitar una evaluación técnica integral de los daños en el cauce, el sistema hidráulico y el entorno natural. El objetivo es determinar las intervenciones necesarias para recuperar las condiciones hídricas y proteger el ecosistema.

La propuesta también plantea que las administraciones competentes estudien medidas para paliar los daños sufridos por los agricultores y expresa el respaldo municipal a los afectados. El Ayuntamiento pretende, además, reconocer el trabajo realizado por la Heredad, que desde abril ha ejecutado con sus propios medios labores de limpieza, retirada de materiales y adecuación en los tramos afectados.

Martel considera que la entidad necesita mayor respaldo institucional. «Esto no consiste en buscar responsables, sino en buscar soluciones y actuar antes de que el problema sea mayor», sostiene el concejal.

En materia de seguridad, el Consistorio solicitará igualmente revisar los senderos y puntos de tránsito, identificar las zonas de riesgo y recuperar la señalización instalada anteriormente por el Cabildo que haya desaparecido tras los temporales. La propuesta recuerda que los servicios de emergencia han tenido que intervenir para atender y rescatar a personas en el interior del barranco.