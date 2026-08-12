Tony Tun Tun y la Bajada del Carbonero protagonizan las fiestas de Tunte

Las Fiestas Patronales de Tunte 2026, en honor a San Bartolomé Apóstol, se celebrarán del domingo 16 al lunes 24 de agosto con un programa que combina música, actividades infantiles y familiares, deporte, actos religiosos y algunas de las principales tradiciones del pueblo. La Plaza de Santiago y diferentes espacios del casco de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, concentrarán buena parte de los actos.

El viernes 21 de agosto, desde las 22.00 horas comenzarán los conciertos con Tony Tun Tun, Idel el Mulatico y el domingo 23 de agosto tendrá lugar una de las citas tradicionales del programa; la Bajada del Carbonero, que comenzará a las 18.00 horas y recorrerá las calles de Tunte acompañada por la Banda Isleña.

La programación comenzará el domingo 16 de agosto, a las 21.00 horas, con la Noche Tuntera. La jornada incluirá el concierto Medianías del Timple, música de parranda y una zona destinada a la degustación de vinos y quesos canarios.

Actividades infantiles y encuentros familiares

A partir del lunes 17 se desarrollarán actividades para el público infantil y las familias. Entre ellas figura un taller para ornamentar la carreta institucional que representará a la Villa de San Bartolomé de Tirajana en Teror el próximo 7 de septiembre. La actividad se distribuirá durante tres jornadas en la Casa de la Cultura Pancho Guerra.

El programa contempla además un Taller del Carbonero, un concurso de repostería, cine infantil, fiesta de la espuma, la Peque Disco Tunte, bingo familiar y el tradicional partido de fútbol entre solteras y casadas.

Fiestas patronales de Tunte en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Tony Tun Tun, carretones y verbena

Uno de los principales bloques musicales llegará el viernes 21 de agosto. La jornada comenzará a las 19.00 horas con el Torneo Triangular y continuará a las 20.00 con la Carrera de Carretas y Carretones, coincidiendo con el 16.º aniversario de la Asociación Carrera de Carretones. El recorrido partirá desde el cementerio y finalizará en la Casa de la Cultura.

A partir de las 22.00 horas comenzarán los conciertos con Tony Tun Tun, Idel el Mulatico y varios DJs. La música continuará el sábado 22 con una verbena en la Plaza de Santiago en la que actuarán Ladys Swing, Grupo Arena y Línea DJ.

Fiestas patronales de Tunte en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

La Bajada del Carbonero

El domingo 23 de agosto tendrá lugar una de las citas tradicionales del programa. La Bajada del Carbonero comenzará a las 18.00 horas y recorrerá las calles de Tunte acompañada por la Banda Isleña.

A las 20.00 horas arrancará la Verbena del Carbonero, con Star Music, Leyenda Joven, D’Music y DJ Línea.

Los actos religiosos se distribuirán también durante el fin de semana. El sábado 22 se celebrará la misa por los difuntos del pueblo, mientras que el domingo están previstas la misa del Señor y la misa de los peregrinos.

San Bartolomé y el homenaje a Nuria Medina

El lunes 24 de agosto, festividad de San Bartolomé Apóstol, la actividad comenzará a las 04.30 horas con la Diana Floreada por las calles del pueblo.

La jornada incluirá la solemne función religiosa en honor al patrón, presidida por el sacerdote misionero claretiano Alejandro Suárez Rosales, y la posterior procesión, que estará acompañada por la Banda Isleña.

A las 14.00 horas, la Plaza de Santiago acogerá el tradicional Sancocho Canario y, desde las 15.00, se celebrará la verbena Lluvias de Agosto, con Armonía Show.

Las fiestas concluirán a las 20.30 horas con la Gran Gala Fin de Fiestas, dedicada este año a Nuria Medina Mejías. Su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comenzó en 1992 y ha estado vinculada al ámbito cultural y a distintos pueblos del municipio, especialmente Tunte y Fataga.

El homenaje contará además con la participación de Dani Calero, con un espectáculo de humor y boleros, y de Tania Gil, que presentará Una Noche con Chavela. El acto cerrará los nueve días de programación de las Fiestas Patronales de Tunte.

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, destaca que “las fiestas de Tunte hablan, sobre todo, de su gente. De generaciones de vecinos y vecinas que han sabido conservar sus costumbres, compartirlas y transmitirlas hasta convertirlas en una parte esencial de la identidad de este pueblo”.

En este sentido, subraya que “Tunte conserva una identidad muy fuerte y estas fiestas son también una oportunidad para reivindicarla, para encontrarnos como comunidad y para que las nuevas generaciones conozcan, valoren y hagan suyo ese legado”.