El transporte a demanda crece en San Mateo y supera los 280 usuarios

El proyecto San Mateo en Ruta alcanzó las 284 personas inscritas y registró 245 desplazamientos durante julio, consolidando el uso del transporte inteligente y a la demanda entre los vecinos de los barrios periféricos de Vega de San Mateo. El 24,3% de los usuarios registrados utiliza ya el servicio de forma habitual.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, junto al Ayuntamiento de Vega de San Mateo y la Fundación Nos Movemos, y busca ofrecer una alternativa flexible en zonas rurales donde el transporte regular presenta mayores dificultades para adaptarse a las necesidades de los residentes.

Los datos correspondientes al cierre de julio sitúan además el número de usuarios habituales en el 1,7% de la población empadronada en los barrios periféricos cubiertos por el servicio. La ocupación media se establece en 1,86 personas por viaje, un indicador que refleja el aprovechamiento del sistema de transporte compartido.

Crecimiento desde su puesta en marcha

La utilización del servicio ha aumentado desde su inicio. En octubre se contabilizaron 10 servicios, frente a los 140 de noviembre y los 133 de diciembre. La cifra pasó a 162 en enero, 210 en febrero y 236 en marzo, antes de situarse en 195 en abril y 234 en mayo.

En junio se registraron 204 servicios y en julio se alcanzaron los 245, el dato más elevado desde la puesta en marcha de la iniciativa. La evolución refleja un incremento progresivo de los desplazamientos realizados por los usuarios del sistema.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, considera que los datos muestran que la propuesta ha ido ganando la confianza de los residentes. «San Mateo en Ruta confirma que la movilidad del futuro también pasa por ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de nuestros municipios rurales», señaló.

Reservas mediante aplicación

El proyecto permite solicitar los desplazamientos con antelación mediante una aplicación móvil y diferentes canales de reserva. El sistema utiliza esa información para optimizar las rutas y adaptar la prestación del servicio a la demanda existente.

San Mateo en Ruta nació para cubrir las necesidades de movilidad de núcleos donde las líneas convencionales tienen mayores dificultades para ajustar sus recorridos a la demanda. La iniciativa se integra en la estrategia del Ejecutivo autonómico para impulsar soluciones destinadas a mejorar la movilidad en municipios rurales.

Fernández destacó que el incremento registrado durante julio «confirma la consolidación de este modelo de transporte a la demanda», que pretende ofrecer desplazamientos más accesibles y ajustados a las necesidades de la población.

El proyecto ha recibido además recientemente un reconocimiento por su contribución a la conectividad rural y por plantear una solución innovadora ante las dificultades de movilidad que afectan a territorios con baja densidad de población.