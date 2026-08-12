Una treintena de colectivos reclama frenar la reforma del Estadio de Gran Canaria

Una treintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas registrará este jueves en el Cabildo de Gran Canaria un escrito en el que reclama la retirada de la nueva licitación para reformar el Estadio de Gran Canaria, cuyo coste sitúan en torno a 234 millones de euros. Los colectivos consideran que una inversión pública de esta magnitud debe revisarse ante la emergencia habitacional y las dificultades de numerosas familias para acceder a una vivienda.

La iniciativa cuestiona que la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 pueda servir para situar la reforma del recinto por delante de otras necesidades sociales que consideran prioritarias. En este sentido, los firmantes sostienen que las decisiones sobre el destino de los recursos públicos deben responder a las necesidades de la mayoría social. Por ello, reclaman que se refuercen las partidas destinadas a vivienda pública, servicios sociales, sanidad y educación, entre otros ámbitos.

Un debate

El escrito que presentarán ante la Corporación insular plantea además que el Estadio de Gran Canaria, al tratarse de una infraestructura financiada con fondos públicos, mantenga una vocación pública y permanezca al servicio de la ciudadanía y del deporte canario.

Las organizaciones llaman a abrir un debate político y social sobre las prioridades que deben guiar el gasto público de la Isla

Las organizaciones también reclaman que cualquier futuro modelo de gestión del recinto garantice transparencia y control público, así como la ausencia de privilegios para intereses particulares. Su intención es abrir un debate político y social sobre el modelo de inversión que necesita Gran Canaria y sobre las prioridades que deben guiar el gasto público.

La petición incluye asimismo una posición sobre la utilización del Mundial 2030 y la participación de Marruecos. Los colectivos reclaman en este punto coherencia a las instituciones canarias en materia de derechos humanos y solidaridad con el pueblo saharaui.

Los colectivos

Entre las entidades que suscriben el escrito figuran sindicatos, partidos políticos u organizaciones vecinales y sociales. Los colectivos hacen un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas para participar en el debate sobre el destino de los recursos públicos de la Isla.

Su reclamación se produce, según señalan, en un contexto marcado por la emergencia habitacional y por las dificultades de miles de familias para acceder a una vivienda digna.