Antonio María Benítez Melián, vecino y concejal, será el pregonero de las fiestas de El Barrial, Gáldar

Antonio María Benítez Melián, concejal de Bienestar Animal, Juventud y Club del Mayor del Ayuntamiento de Gáldar, leerá este domingo 16 de agosto el pregón de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de los Desamparados de El Barrial. El acto comenzará a las 21.00 horas en la Plaza José Rodríguez Quintana y situará los recuerdos personales del pregonero como eje de la intervención.

La programación arrancará una hora antes, a las 20.00 horas, desde el frontis del Estadio. Los papagüevos infantiles recorrerán la zona con el acompañamiento de la charanga Vitamina Band. Después, junto a la iglesia, se celebrará la izada de la bandera de las fiestas.

Cartel del pregón a mano de Antonio María. / LP/DLP

Una relación con el barrio "desde niño"

Además de su responsabilidad como concejal, Antonio María Benítez Melián mantiene una relación directa con Barrial como vecino y colaborador de la Asociación de Vecinos Amagro.

Esa vinculación marcará el contenido del pregón y aportará una perspectiva centrada en la vida cotidiana y en la memoria del barrio.

Durante la presentación del programa, Benítez adelantó que centrará sus palabras en "sus vivencias en el barrio" y en los recuerdos de una relación con Barrial que comenzó "desde prácticamente niño". Su intervención recuperará momentos y experiencias compartidas a lo largo de los años desde esa mirada personal.

Música y actos previos en la plaza

A las 21.00 horas, la actividad se trasladará a la Plaza José Rodríguez Quintana, escenario del pregón de las fiestas de 2026. La programación de la noche incluirá también la actuación musical de Celia Jiménez.

La jornada reunirá así varios de los actos que abren las fiestas de Barrial: la salida de los papagüevos infantiles, la izada de la bandera y el pregón.

El protagonismo de un vecino vinculado a la actividad municipal y asociativa del barrio dará a este último acto un contenido centrado en la memoria local y en las experiencias personales de Antonio María Benítez Melián.