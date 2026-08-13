Aparcamiento gratis: Ingenio suspende de forma definitiva la zona azul de 1.600 plazas

El Ayuntamiento de Ingenio ha cerrado de forma definitiva el círculo administrativo sobre la zona azul de estacionamiento de vehículos en las vías públicas tras publicarse la orden en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que valida legalmente la suspensión temporal de este servicio público hasta su reimplantación efectiva. El municipio cuenta actualmente con más de 1.600 plazas entre los núcleos urbanos de Ingenio y Carrizal, que hoy en día siguen activas aunque sin sistema de regulación horaria de pago. Esta suspensión hace a su vez que se mantenga la queja de los empresarios de las zonas comerciales abiertas al no haber rotación de vehículos, dificultando así la oferta de estacionamientos para facilitar las compras de la clientela.

La publicación en el BOP pone fin a un proceso iniciado el pasado 27 de abril de 2026, cuando el Pleno municipal aprobó provisionalmente la modificación. La decisión se tomó después de constatar que desde 2006 no existe ningún contrato ni título habilitante que ampare legalmente la prestación del servicio de estacionamiento regulado en las vías públicas del municipio, lo que dejó al cobro de la zona azul en una situación de ilegalidad administrativa durante casi dos décadas.

El servicio de estacionamiento regulado en Ingenio se puso en marcha en 2002 bajo un contrato de concesión cuya vigencia debía finalizar en 2006, sin posibilidad de prórroga. Sin embargo, el servicio se mantuvo en precario hasta 2025 sin que existiera un soporte jurídico vigente que amparara el cobro a los conductores.

El concejal de Movilidad y Transportes del consistorio, Oliver Navarro, explica que la actuación municipal responde al cumplimiento directo de los dictámenes jurídicos. "Teníamos claro cuando asumimos la responsabilidad en este expediente que la situación tenía que cesar. Existían varios informes de la Secretaría y de la Intervención municipal indicando que la situación debía parar de forma inminente porque era totalmente alegal y antijurídica", señala el edil.

Opacidad y falta de canon concesional

Navarro expone que el servicio fue adjudicado en 2006 a la empresa Cescami por el periodo de un año prorrogable a otro. Sin embargo, tras la finalización de dicha prórroga en 2007, la prestación continuó manteniéndose en el tiempo sin amparo legal, sin que la concesionaria abonara el canon correspondiente al Ayuntamiento ni aportara información económica o laboral.

"Desde 2007 la empresa ha estado operando en una situación alegal sin ingresar un solo euro en concepto de canon concesional", afirma el concejal. "Se ha dado una opacidad total por su parte. Le hemos requerido en reiteradas ocasiones la relación de trabajadores, los convenios aplicables y los datos financieros sobre la actividad, exigidos además por la Audiencia de Cuentas, pero nunca aportaron nada. No sabemos ni con certeza cuántos empleados integraban la plantilla", señala Navarro.

Desde la Concejalía se mantuvieron reuniones con sindicatos, trabajadores y con la propia dirección de la empresa para explorar vías que permitiesen la subrogación del personal o la continuidad de la gestión. Sin embargo, las alternativas legales resultaron inviables. "Encargamos incluso un estudio de viabilidad a una consultora externa para buscar una fórmula que permitiera mantener a los trabajadores, pero la conclusión técnica fue categórica. La única vía legal era cesar el servicio de inmediato", asegura el edil.

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Futuro del estacionamiento regulado en Ingenio

En cuanto al impacto comercial de la medida, la concejalía de Movilidad reconoce la importancia de favorecer la rotación de vehículos en las zonas de compras, aunque descarta una reordenación inmediata del pago por aparcamiento. "Somos conscientes del perjuicio que puede suponer para los comerciantes la falta de rotación, pero la legalidad nos obliga a frenar el servicio tal y como estaba planteado", indica Navarro. A futuro, el Consistorio evaluará un plan global de estacionamiento regulado que no solo contemple zonas azules comerciales, sino también zonas verdes de aparcamiento para residentes en áreas sensibles como los cascos históricos o el barrio de Las Puntillas, próximo al aeropuerto.