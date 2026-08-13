Bolsos, velas, muñecos de ganchillo o cerámica: las joyas hechas a mano que puedes encontrar en la feria de artesanía del Faro de Maspalomas

La 19ª edición de la Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur termina este domingo 16 de agosto. El evento se encuentra en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, donde residentes y turistas han podido conocer el trabajo de los artesanos y artesanas de varios municipios de la isla y adquirir productos únicos hechos a mano, en horario de 17:00 a 23:00 horas. Este fin de semana son los últimos días para descubrir la variedad de la artesanía de Gran Canaria y adquirir una pieza única elaborada en la isla.

En la Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur se puede encontrar y adquirir artículos muy diversos, desde instrumentos musicales elaborados por el carpintero José Díaz hasta esculturas realizadas con material de cocina reciclado, como teteras o tenedores, creadas por Héctor Fuenzalida bajo la marca Yo fui un tenedor. “Suelen sorprenderse al descubrir lo que se puede lograr con objetos cotidianos ya usados”, explica Fuenzalida. Entre sus clientes más habituales se encuentran personas procedentes de países como Alemania, Francia, Inglaterra y los países nórdicos, aunque también crea piezas dirigidas al público local, inspiradas en las parrandas y deportes tradicionales canarios. Ambos artesanos llevaban años participando en este tipo de encuentros.

El veterano carpintero valora mucho su participación en las ferias de artesanía, ya que asegura ser el último artesano de la isla que realiza sus objetos completamente a mano y sin torno. Además, lamenta la falta de relevo generacional en su oficio. Díaz crea productos relacionados con el sector primario, como yugos y timones para bueyes, queseras de diferentes tamaños y aperos de labranza, también elabora uno de los símbolos más reconocibles de Canarias, el cuchillo canario conocido como naife, al igual que instrumentos musicales que imitan el canto de los pájaros, siendo estas unas de sus piezas más vendidas. “Es lo que más éxito está teniendo”, afirma orgulloso mientras muestra a algunos curiosos cómo suenan sus pequeñas flautas.

Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur / LP/DLP

Los artesanos y artesanas han tenido que adaptar el tamaño de algunos de sus productos a las necesidades del público turístico que acude a esta cita en el sur de la isla. Los artículos más pequeños son los que tienen mayor salida, ya que resultan más cómodos de transportar en el equipaje. Un ejemplo es Mascotas Yoago, que inicialmente estaba vinculada a la juguetería y que posteriormente adaptó su producción a la creación de juegos y elementos de madera para gatos. La marca también ofrece productos más pequeños, como lámparas de madera con forma de estos felinos, pensados para los turistas que buscan llevarse un recuerdo artesanal a sus países de origen.

Música, esfuerzo y novedad

La marca Wikicostura, especializada en ganchillo, participa por primera vez en la edición de Verano Sur, aunque Saasil González ya ha participado anteriormente en la muestra de navidad de San Telmo. Ambas ferias están dirigidas a públicos diferentes, algo que González considera una ventaja: “Aquí, en el sur, el comprador es sobre todo turista, muchos polacos y alemanes, y buscan más complementos o recuerdos, se interesan de otra forma; mientras que en San Telmo los residentes van más a comprar regalos para Reyes”.

Cualquier objeto tiene cabida en la feria, donde los asistentes pueden encontrar desde joyas hasta juguetes, así como bolsos, velas, muñecos de ganchillo o piezas de cerámica. “El público conecta de forma directa con este tipo de creatividad”, afirma el fundador de Yo Fui Tenedor. Este tipo de eventos muestran la diversidad de la artesanía, desde los oficios tradicionales hasta creaciones modernas con nuevos diseños para su uso. Además, permiten a los visitantes conocer de cerca el trabajo de los artesanos y artesanas y valorar el esfuerzo que hay detrás de cada pieza. La música crea un ambiente agradable que invita a pasear tranquilamente por los puestos y descubrir productos únicos, alejados de la fabricación en serie.

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur está impulsada y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, mediante el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac). Además, está organizada por Infecar y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.