Los bomberos de San Bartolomé estrenan dos nuevos vehículos y un remolque con motobomba

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de San Bartolomé de Tirajana estrena dos nuevos vehículos pesados y un remolque con motobomba. El nuevo equipamiento incluye un camión con gancho y una bomba urbana pesada. Se trata de automóviles estrechos que poseen un amplio rango de giro y una relación entre tonelaje y potencia de motor pensada para poder ascender sin dificultad por las pronunciadas pendientes de las medianías del municipio. La inversión total que ha realizado el Consistorio para dotar al cuerpo de bomberos de este nuevo material es de 586.000 euros.

Camión con gancho

Entre las nuevas adquisiciones se encuentra un camión dotado de un sistema de gancho que agiliza las labores de carga y descarga. El vehículo está preparado para trasladar distintos módulos de intervención, cubetas y depósitos de agua, de manera que podrá equiparse en función de las características de cada emergencia. Su incorporación permitirá reforzar la capacidad logística del servicio, especialmente en las actuaciones que se desarrollen en las zonas de medianías del municipio.

Imagen del amión con gancho / LP/DLP

Bomba urbana pesada

También han incorporado una bomba urbana pesada (BUP), que es un tipo de vehículo que está preparado para transportar agua y material de extinción, además de facilitar el trabajo de los efectivos durante actuaciones que requieren una respuesta rápida y el despliegue de numerosos recursos. Se trata de una unidad de seis metros de largo que se utiliza especialmente en zonas urbanas e incorpora sistemas de control electrónico, cámaras de visión trasera e iluminación LED perimetral para facilitar las intervenciones en condiciones de escasa visibilidad.

Imagen de la bomba urbana pesada. / LP/DLP

Remolque con motobomba

Otras de las novedades es la inclusión a las dependencias del servicio un remolque equipado con motobomba, un recurso con el que los bomberos no contaban hasta ahora. Este equipo permitirá movilizar importantes cantidades de agua y reforzar las labores de intervención en incendios, inundaciones y otros tipos de emergencias. Esta unidad cuenta con un motor de 72 caballos que permite extraer grandes cantidades de agua de las balsas o del mar para suministrar a vehículos o combatir un fuego de forma directa. Esta herramienta permitirá a los bomberos acceder a calles de gran estrechez a las que no pueden acceder los camiones.

Imagen del remolque con motobomba. / LP/DLP

Refuerzo del equipamiento

Según explicó durante la presentación del nuevo equipamiento el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, el objetivo es renovar el parque de vehículos del SEIS, ya que se estaban utilizando algunas unidades que alcanzaban los 35 años de antigüedad. Pérez agradeció "los consejos reales y prácticos" que reciben desde la jefatura para poder adquirir los mejores materiales para el servicio de bomberos. El alcalde señaló que actualmente cuentan con "un parque del que pueden presumir los vecinos de San Bartolomé de Tirajana".

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo, recordó que durante la legislatura han invertido casi 2,5 millones de euros para reforzar el parque de bomberos. Álamo también aprovechó para agradecer la labor de los efectivos del SEIS en la intervención para aplacar el incendio del ecoparque del sur, donde estuvieron trabajando 20 horas de forma ininterrumpida.