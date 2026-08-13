El calor sofocante y el viento colocan a Gran Canaria en un riesgo de incendio muy alto

Gran Canaria continuará este viernes en aviso amarillo por temperaturas altas y bajo la alerta por riesgo de incendios forestales tras una jornada, la de este jueves, en la que se rozaron los 39 grados centígrados en Tunte, ‘capital’ de San Bartolomé de Tirajana.

Por encima de los 36 grados también se mantuvieron los termómetros en Tejeda y en el pago aldeano de Tasarte, así como en la estación meteorológica de Lomo Pedro Afonso, reafirmando a la isla redonda como sartén de Canarias en esta mitad de agosto. Si bien la mínima del archipiélago también se anotaba en la misma isla, concretamente en Teror, con sus 12,6 grados registrados poco antes de las cinco de la mañana.

Esta situación meteorológica con temperaturas superiores a los 30 grados y una humedad relativa del aire inferior al 30 por ciento en las cotas de mayor altura, viene aderezada además de rachas de viento con velocidades en torno a los 70 kilómetros por hora, como ocurría en La Aldea de San Nicolás, Fuencaliente, Arrecife o en el aeropuerto de Gran Canaria.

Para este viernes, por tanto, hay que extremar la precaución en las áreas forestales y en el caso de Gran Canaria a partir de los 600 metros de altitud en las vertientes norte y de 400 metros en las del sur, según informa el Cabildo de Gran Canaria, mientras que el Gobierno de Canarias subraya que en las actuales condiciones los valores de humedad relativa quedan muy por debajo en todos los sectores de cumbres y medianías altas tanto de Tenerife como de Gran Canaria, con valores de riesgo de incendio forestal ‘muy alto’, según el índice IPIF (Índice de Peligro de Incendios Forestales) elaborado por AEMET.

Esta herramienta estrenada el pasado mes de mayo combina datos del tiempo, humedad del suelo, estado de la vegetación y tipos de superficie para mejorar la prevención y el citado nivel ‘muy alto’ queda únicamente a un escalón inferior del máximo peligro, denominado ‘extremo’.

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En este contexto, la predicción de la Aemet contempla para este viernes unas primeras horas con cielos nubosos en las zonas bajas de Gran Canaria, y con claros en horas centrales y poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, es decir, superando los 34 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sur y oeste, mientras que en el sureste se alcanzarán valores en torno a los 37 grados. Además, en esas áreas, las nocturnas apenas bajarán de los 26-28 grados. Para el sábado ya se espera un descenso del calor generalizado en el interior de las islas de mayor relieve y en Fuerteventura.