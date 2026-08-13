Los colectivos contra la reforma del Estadio de Gran Canaria advierten de que la obra puede costar hasta 350 millones "o más"

Los colectivos sociales, sindicales y políticos contrarios a la reforma del Estadio de Gran Canaria temen que el coste de la actuación continúe elevándose durante su ejecución, de los 234 millones previstos en la segunda y actual licitación. "Han abierto la puerta dentro de esa licitación a modificar el presupuesto al alza, con lo cual, en el caso que se lleva a cabo este proyecto, veremos que serían 300, 350 o quizás muchísimo más", ha advertido Vicente Quintana, portavoz de las organizaciones que han suscrito un manifiesto contra la nueva licitación, durante el registro del escrito en el Cabildo de Gran Canaria.

Los colectivos ya habían cuestionado hace un mes el proyecto, cuando la inversión prevista se situaba en torno a los 174,7 millones de euros. Ahora centran sus críticas en el nuevo importe, de 235 millones de euros, y en la posibilidad de que el presupuesto pueda modificarse al alza.

En este sentido, el portavoz considera que una inversión de esta magnitud no debería ser prioritaria en el actual contexto de crisis habitacional y sociosanitaria de Gran Canaria. Por ello, reclaman que los recursos públicos se destinen preferentemente a políticas competenciales del Cabildo en materia de vivienda y servicios sociales.

Comparación con el coste del actual estadio

Quintana también puso como ejemplo el proceso de construcción del actual Estadio de Gran Canaria para cuestionar la evolución que podría experimentar el presupuesto de la nueva actuación. «Todos tenemos memoria de lo que ocurrió cuando se empezó a construir el Estadio de Gran Canaria», defendió el portavoz, que considera que el nuevo proyecto puede convertirse en un nuevo caso de incremento del gasto público.

Según recordó, aquella obra partió de un presupuesto de 18 millones de euros y acabó suponiendo un gasto de 84 millones cuando se por finalizada su construcción, que se acercó a los 100 millones, tras las sucesivas actuaciones adicionales en los años siguientes sin que llegara a completarse.

Los colectivos ponen en duda además el beneficio que puede tener para la Isla la celebración del torneo internacional de fútbol de 2030 Mundial de Fútbol de 2030. "Nos parecería y nos sigue pareciendo una auténtica obscenidad que se gastara ese dinero para un Mundial que, como mucho, va a celebrar aquí 3 o 4 partidos", ha subrayado, especialmente teniendo en cuenta "la crisis habitacional y de camas sociosanitarias que padece, en concreto, esta isla".

Prioridades de inversión

Además, Quintana califica como una "barbaridad" gastar dinero público para que quien realmente se benefice de esta obra será la UD Las Palmas, al recibir en una fórmula aún por concretarse la futura gestión del recinto.

«Hay que ser un poquito serios. Bajarse de la nube esa que quieren construir arriba e ir caminando por la calle», manifestó Quintana, que reclamó al Cabildo que priorice las necesidades existentes en los barrios, municipios y pueblos de la isla. "¿Ha hecho algo el Cabildo de Gran Canaria en el tema de vivienda? Nada, absolutamente nada", sentenció.

El escrito registrado este jueves está respaldado por 29 organizaciones sociales, sindicales y políticas. Entre ellas figuran CCOO, UGT, Intersindical Canaria, STEC, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria, Anticapitalistas, Foro por la Memoria de Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria y Stop Derroche.

Los firmantes solicitan formalmente la retirada de la nueva licitación y reclaman un debate sobre las prioridades de la inversión pública en Gran Canaria. Quintana cuestionó asimismo la actuación del Cabildo en materia de vivienda y afirmó: