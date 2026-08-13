Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias: "De carácter no era de los malos, pero mis pillerías tenía"

Natural del barrio de La Barrera, el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, siempre ha sido un abanderado de Valsequillo. Ahora, el municipio lo ha nombrado hijo predilecto, un reconocimiento que honra sus raíces y su cercanía con los valsequilleros.

¿Cómo se vive en Valsequillo?

Pertenezco al barrio de La Barrera, a la entrada del pueblo. Allí la vida se caracteriza por un ambiente rural que favorece una convivencia muy familiar entre los vecinos, muy cercana y muy comprometida. Tengo muy buen concepto de mi pueblo, sobre todo de la vida de los más mayores porque fue muy sacrificada, en el entorno de la agricultura. Y bueno, el ambiente es cálido y de mucha acogida.

¿Cómo recuerda su infancia?

Había menos viviendas y mucho más terreno. Los niños estábamos en casa, pero también pasábamos mucho tiempo fuera, jugando en el barrio, por los barrancos y la montaña. Bueno era otro estilo de vida, mucho más integrado en el medio ambiente, que hoy es más difícil tener ese tipo de experiencias. Pero eso Valsequillo lo ofrecía y en cierta medida todavía lo sigue ofreciendo. De carácter no era de los malos, pero mis pillerías tenía. Siempre he sido una persona inquieta, con ganas de conocer las cosas y de experimentar. Recuerdo jugar a escondernos. Pero eso era en medio de la montaña y claro a ver quién iba a econtrarnos. Aunque con el mundo globalizado por las tecnologías endemos a hacer más una convivencia entre muros, en Valsequillo todavía existe una convivencia abierta, los niños siguen jugando en la calle porque hay un ambiente de mucha seguridad en el campo.

"No me olvido de dónde vengo y eso me ayuda a saber a dónde voy. Tengo una memoria agradecida" Cristóbal Déniz — Obispo Auxiliar

¿Qué lecciones ha aprendido de sus padre?

Mis padres son Santiago y Magdalena. Mi madre procedía de Valsequillo, mi padre había nacido en San Mateo y mi abuelo paterno vino a Valsequillo con mi abuela en los años 40. Mis padres se conocieron allí, se casaron y me tuvieron a mí y a cuatro hermanos más. Me han enseñado a ser quien soy hoy. Han sembrado en mí la semilla de la honestidad, de la responsabilidad, de hacernos cargo de los otros en la medida de lo posible. Con los medios que tenían a su alcance, nos han querido y cuidado y han puesto lo mejor de ellos para que cada uno de nosotros creciera y tuviera sus estudios y su profesión.

¿Cómo fue el proceso de acercarse a Dios?

Mi familia es de creyentes. Pero la adolescencia fue un periodo de pequeña lejanía con la Eucaristía. Ya con casi 17 años, me invitaron a un grupo de confirmación en la parroquia y esa experiencia fue muy importante para configurar mi vida como seguidor de Jesucristo. Fue una experiencia de convivencia, reflexión y oración, en torno a un párroco que nos ayudó a encontrar en Jesucristo una referencia importante y que tuvo una influencia muy positiva para quienes somos hoy todos los del grupo. En mi caso, contribuyó a que me planteara la vocación al ministerio sacerdotal, que asumí con seguridad, tras un periodo de dudas, y del que siempre me siento afortunado de haberlo descubierto.

Cristóbal Déniz. / José Carlos Guerra

Tras su experiencia como sacerdote en Telde, Tamaraceite, Teror y ahora como obispo auxiliar de Canarias, ¿qué necesidades detecta en la gente?

Las parroquias son la presencia local de la Iglesia en los territorios, muy valorada por los vecinos, cercana y visible. Hay dos tipos de necesidades: unas de carácter económico, y ahí la diócesis tiene en todas las parroquias un servicio de primer auxilio, y luego hay necesidades más espirituales, relacionadas con la soledad, el fracaso, la pérdida de personas queridas. Cada vez se acercan más personas adultas a volver a encontrarse con la fe.

"La tecnología provoca una convivencia entre muros, pero en Valsequillo es abierta" Cristóbal Déniz — Obispo Auxiliar

¿Ese espíritu de comunidad que recuerda de Valsequillo se sigue viviendo hoy?

Sí, sin duda y es algo que estamos deseando potenciar en todas las parroquias. En este tiempo de hiperinformación e hipercomunicación estamos detectando grandes demandas de espacios de acogida y de comunidad, por la enorme soledad que se está instalando. A veces hay un acompañamiento virtual, pero no un acompañamiento humano real, físico y eso también lo necesitamos.

Tras haber recorrido la Isla, ¿qué valor tiene el campo frente a la ciudad?

El valor más importante que todavía tiene el campo, y que hay que cuidar porque no se mantiene por sí solo, es que favorece una convivencia en la que no hay anonimato, sino que al otro sí o sí te lo encuentras, y eso favorece un mayor acompañamiento y reconocimiento. Algo que también se da a veces en distintos barrios, pero requiere un compromiso personal, incluso viviendo en un edificio, porque redunda en beneficio de todos.

"No vivo esperando tener un reconocimiento, sino tratando de ser un servidor que ayude a su pueblo" Cristóbal Déniz — Obispo Auxiliar

¿Qué momentos más difíciles ha vivido en su trayectoria?

Están relacionados con el ejercicio del ministerio, porque es normal que se den situaciones de dificultad, de conflicto, de opiniones enfrentadas. Pero en general me encuentro muy satisfecho con lo realizado y nuestras dificultades no son mayores que las que se tienen en una familia o en un trabajo.

¿Qué le diría al Cristóbal de la infancia?

Le diría: qué afortunado fuiste de tener un entorno familiar y de pueblo que te ayudó a crecer con confianza, y también la comunidad cristiana que te ayudó a abrir horizontes y a alcanzar experiencias que jamás hubiera imaginado cuando tenía 14 años.

¿Y al de ahora?

Al de ahora trato de cuidarlo. Siempre que puedo me escapo a mi pueblo, lo tengo muy en las raíces. Me digo que nunca me olvide de dónde vengo y que eso me ayude a saber a dónde voy. Hay que tener una memoria agradecida que ayude a forjar un futuro mejor.

¿Se esperaba este reconocimiento?

De alguna manera podía ser consciente de que eso pudiera pasar en algún momento, pero no vivo esperando tener un reconocimiento, sino tratando de vivir siendo un instrumento y un servidor que ayude a su pueblo, desde la fe, a favorecer el conocimiento de Jesucristo, pero también una buena experiencia de sociedad. Ante este reconocimiento, quiero expresar un gran agradecimiento a todo el pueblo de Valsequillo.