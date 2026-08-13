Don Omar vuelve a Gran Canaria: arranca la venta de entradas para su concierto de 2027

La cuenta atrás para volver a ver a Don Omar en Canarias ya ha comenzado. El artista puertorriqueño regresará al Archipiélago el próximo 24 de julio de 2027 con un concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y sus seguidores ya pueden dar el primer paso para hacerse con una entrada.

La preventa para el concierto de Gran Canaria se abrió este miércoles 12 de agosto, después de que días atrás se confirmara la incorporación de la isla a The Last King World Tour. La actuación tendrá además un carácter especial dentro del calendario del artista: será la encargada de cerrar el tramo europeo de su nueva gira.

Gran Canaria, última parada de la gira europea

La incorporación de Las Palmas de Gran Canaria amplió a siete las actuaciones previstas por Don Omar en España durante el verano de 2027. La isla no figuraba en el primer calendario anunciado para el país y apareció posteriormente incorporada a la agenda oficial del cantante.

Antes de aterrizar en Canarias, el puertorriqueño recorrerá buena parte de Europa con conciertos en ciudades como Zúrich, París, Düsseldorf, Berlín, Ámsterdam, Milán, Nápoles y Londres.

Su recorrido español arrancará el 8 de julio en Bilbao y continuará por Valencia, Murcia, Madrid, Fuengirola y A Coruña. Después viajará a Lisboa, donde actuará el 22 de julio, antes de desplazarse hasta Gran Canaria para cerrar el itinerario europeo dos días más tarde.

Las fechas anunciadas en España son las siguientes:

8 de julio: Bilbao, Bizkaia Arena-BEC.

Bilbao, Bizkaia Arena-BEC. 10 de julio: Valencia, Estadio Ciutat de València.

Valencia, Estadio Ciutat de València. 11 de julio: Murcia, Espacio Norte.

Murcia, Espacio Norte. 15 de julio: Madrid, Riyadh Air Metropolitano.

Madrid, Riyadh Air Metropolitano. 16 de julio: Fuengirola, Málaga, Marenostrum.

Fuengirola, Málaga, Marenostrum. 18 de julio: A Coruña, Puerto de A Coruña.

A Coruña, Puerto de A Coruña. 24 de julio: Las Palmas de Gran Canaria, Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Un año después de su paso por Tenerife

El regreso de Don Omar a las Islas se producirá aproximadamente un año después de su actuación en el Cook Music Fest 2026, celebrado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La presencia del cantante se convirtió entonces en uno de los grandes reclamos del festival. El interés por asistir había desbordado las expectativas meses antes de la celebración: más de 146.000 personas mostraron interés por conseguir entradas para una jornada cuyo aforo se situaba en torno a los 30.000 espectadores.

Don Omar encabezó el cartel del 16 de julio con un espectáculo construido alrededor de algunas de las canciones que lo convirtieron en una de las grandes figuras internacionales del reguetón. Aquella edición reunió también a nombres como Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Elvis Crespo, Farruko, Olga Tañón, Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas, Emily Estefan y Los Hermanos Rosario.

En 2027, sin embargo, el protagonismo recaerá en Gran Canaria, que recibirá al cantante en uno de los espacios utilizados para las grandes citas musicales al aire libre de la capital.

Más de dos décadas de éxitos

The Last King World Tour recupera precisamente el legado musical que Don Omar ha construido durante más de dos décadas. El espectáculo está concebido para grandes recintos y combina el recorrido por su trayectoria con una producción audiovisual de gran formato.

Su repertorio cuenta con canciones convertidas en clásicos del género urbano como Dale Don Dale, Dile, Pobre Diabla, Salió el Sol, Bandoleros, Virtual Diva, Taboo, Hasta Abajo o Danza Kuduro.

Temas que acompañaron la expansión internacional del reguetón durante los primeros años del siglo XXI y que han mantenido al puertorriqueño como una de las figuras reconocibles del género para distintas generaciones.

Entradas para Don Omar en Gran Canaria

La principal novedad para quienes quieran asistir al concierto es la apertura de la preventa desde este miércoles 12 de agosto. El concierto está fijado para el sábado 24 de julio de 2027 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Con más de once meses todavía por delante, la cita devuelve a Don Omar al Archipiélago y sitúa a Gran Canaria como el escenario elegido para despedir su recorrido europeo de 2027.