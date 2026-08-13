El Ecoparque Norte de Gran Canaria incorpora tecnología para secar el digesto y mejorar su aprovechamiento

El Ecoparque Gran Canaria Norte avanza en su modernización con la instalación de un nuevo sistema de secado térmico del digesto, un material orgánico que se obtiene durante el proceso de tratamiento de los residuos. Los residuos orgánicos que llegan al Ecoparque son sometidos a un proceso de biometanización que genera biogás y produce un material pastoso conocido como digesto. Con la nueva instalación, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento pretende reducir buena parte de la humedad de este material para obtener un producto seco e higienizado, más fácil de manipular, almacenar y transportar, según ha informado la Corporación Insular en un comunicado.

La actuación incluye el cambio de las actuales centrífugas por unos equipos de mayor eficiencia y la instalación de un sistema compacto de secado térmico de capa fina. Esta tecnología permitirá reducir la humedad del digesto hasta aproximadamente un 65 %, para facilitar su consecutivo aprovechamiento como abono o enmienda orgánica.

Ecoparque Sur, foto de archivo / LP/DLP

Además, el nuevo sistema permitirá mejorar el beneficio energético del Ecoparque. Es decir, al aumentar la eficiencia del proceso de secado, se reducirá la cantidad de biogás que actualmente se emplea en la caldera térmica para producir calor. De esta manera, parte de esta energía podrá destinarse a otros usos dentro de las instalaciones o en caso de existir sobrantes, verterse a la red eléctrica.

Localización e inversión del Ecoparque

El nuevo sistema de secado se está instalando en la nave de proceso de la Fase II de Biometanización y forma parte de las obras complementarias del Ecoparque Gran Canaria Norte. Estas actuaciones cuentan con una inversión total prevista de más de 10 millones de euros, de los cuales 6.121.845 euros corresponden a la mejora del sistema de tratamiento y secado del digesto. Esta actuación cuenta, además, con tres millones de euros de financiación procedentes del Fdcan.

Con esta modernización, el Cabildo de Gran Canaria busca avanzar hacia unas infraestructuras ambientales más modernas y eficientes, mejorar la gestión de los residuos y favorecer un modelo más sostenible basado en el aprovechamiento de los materiales y de la energía generada durante el proceso de tratamiento.